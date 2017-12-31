義大世界賞跨年煙火 交通資訊看過來

義大世界跨年煙火，夜空綻放火樹銀花。(郭韋綺翻攝)

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義大世界跨年煙火，夜空綻放火樹銀花。(郭韋綺翻攝)

31日跨年最大場煙火秀在義大世界，首創雙煙火秀，煙火施放時間長達52分39秒，適逢連續假期，預估人潮將比往年多，義大當天實施3階段交通管制，車輛離場也有指定動線，民眾賞煙火，不妨事先掌握交通狀況，或多搭乘大眾運輸，以避免交通阻塞。

義大世界表示，第1階段交管從晚上8時開始管制自小客車、計程車進場，機車從晚上11點開始管制，屆時會視義大世界的停車場客滿狀況調整管制啟動時間；第2階段為散場管制，元旦凌晨至凌晨1點，只開放接駁車和機車離場；第3階段為凌晨1點之後，開放自小客車離場。

除管制通行時間，車輛離場也有指定動線，停放於戶外第一、第二停車場的車輛，僅能由186甲線往大樹方向離開，停放於戶外第五停車場的車輛請由186甲線往大社方向離場；停放於其他停車場的車輛，則開放由義大二路離場。

大眾運輸方面，在永達技術學院仁武分校開放臨時停車與接駁站，民眾可將車停放於此，搭乘免費接駁車前往義大世界。活動結束時，於義守大學旁戶外第一停車場搭乘，前往永達技術學院的免費接駁專車。此外，水管路旁也將設置計程車招呼站。

義大客運各營運路線，31依原班次時刻表正常營運，並按定價收費，配合高雄市秋冬季大眾運輸免費措施，持電子票證乘車刷卡可免費搭乘；活動散場時，義大客運只加開高鐵左營線，搭乘客運前來的民眾，可先搭乘高雄捷運至高鐵左營站，再轉乘義大客運高鐵左營線直達義大世界，活動結束時，於義守大學旁戶外第一停車場轉運站，搭客運往高鐵左營站坐捷運返家。

(中時)

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