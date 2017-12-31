撒鹽酥雞吃到飽6大福利 這老闆徵婚仍被打槍…

鹽酥雞攤公告誠徵老闆娘，內容讓人看了發笑。(翻攝《臉書》不公開社團「爆廢公社二館」)

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中時電子報
/綜合報導

什麼怎麼好康，鹽酥雞可隨妳吃到飽，還每月出遊一次？原來是台中一個鹽酥雞攤老闆在攤上貼出告示，要誠徵老闆娘啦！由於徵婚內容直白有亮點，被網友po在不公開社團，讓看到的網友忍不住批說，6大好康這1項肯定被打槍，還有人揶揄，老闆家沒鏡子嗎？

根據網友在「爆廢公社二館」po的徵婚公告，老闆開門見山自我介紹說，身高167公分，體重是8字頭，年齡已逾40歲；希望老闆娘的條件是，身高150至180公分，但155至165公分為佳；體重不能比他還胖，最好在60公斤以內；年紀在28至35歲；長相則要「五觀（官）正常（不要太畸形）」。

然後，下面分食、衣、住、行、育、樂項目，開出當老闆娘的6大福利。網友認為最大亮點是，鹽酥雞可隨妳吃到飽。其它項則以「跟父母住在一起（還要挑嗎？）」最引熱議，網友潑冷水說，「同住真的打槍」，有人直批老闆太自私，「找個外籍新娘比較快，跟父母住就算了吧！」

還有網友毒舌，「這種爛條件好意思貼公告？」、「這種BMI還敢要求別人的BMI？家裡是沒鏡子？」、「自己條件差還想要吃天鵝肉，省省吧」、「哇……條件頗高唷……如果167老闆長得像金城武，應該沒問。」、「鹽酥雞要找另一半，應該是賣滷味的」。

(中時電子報)

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