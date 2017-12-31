法鼓山春聯到 「平安無事」迎向2018

2017年12月31日 13:49 中時 楊騰凱

法鼓山2018新年春聯主題揭曉，將以創辦人聖嚴法師書寫的「平安無事」，作為與社會大眾互勉成長的祝福主題。元旦假期後，民眾自1月2日起，即可至法鼓山全球各分寺院道場、辦事處索取春聯。法鼓山期望新的一年人人都能在平安快樂之中成長，在自安安人之中精進。

祝福大眾「心安最平安，無事最快樂。」法鼓山方丈和尚果東法師表示，2017年已經過去，這一年每個人所努力耕耘的成果，不會憑空消失，而將成為我們邁向新年堅實的基礎。迎接新年最好的心態則是歸零。「零」是活在當下、重新開始，「零」也象徵清淨圓滿的智慧，因此講「活在當下，佛在當下。」

果東法師說明，2018年法鼓山提出「平安無事」為年度主題，以「止惡行善，心安平安；觀世自在，無事無礙」作為實踐方針。從佛法來講，心安就有平安，無事是最快樂的事；放下自我中心的利害得失，承擔一切眾生的平安快樂，提得起是慈悲、放得下是智慧，只有契機契理的慈悲智慧，那才是真正的平安無事。

法鼓山表示，民眾透過春聯上的QR CODE，隨時都能點閱、分享「平安無事」的深切祝福；維持保存紙張本色的典雅風格，春聯採工序較環保的牛皮紙，增添簡樸的視覺與觸感。並相應於「平安無事」的祝福，用有「清心、除煩」寓意的闊葉麥門冬，以及和環保息息相關的蜜蜂為底圖。祝願2018年，人人都能保持內心的平靜與明淨，不受外在環境變化而起情緒波動，進而成為安定環境的中流砥柱。

(中時)