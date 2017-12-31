英超》嚇人頭部相撞 曼聯魔獸前鋒盧卡庫送醫

2017年12月31日 13:53 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

盧卡庫被戴上氧氣面罩，用擔架扛出球場。（路透）

英超「紅魔」曼聯最近陷入低潮，31日對陣「聖徒」南安普頓更是屋漏偏逢連夜雨，陣中進球王「魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）上半場爭頂時，就與後衛霍特（Wesley Hoedt）頭部相撞，最後戴著氧氣面罩送醫急救。

盧卡庫嚇人的頭部相撞發生在開賽第8分鐘，當時他躍起爭頂，剛好被後方的霍特撞到後腦勺。盧卡庫立刻倒地，曼聯球員趕緊叫醫護人員進場。盧卡庫隨後被戴上氧氣面罩，抬上擔架送往醫院，比賽也因而中斷了6、7分鐘。

曼聯教頭穆里尼歐（Jose Mourinho）賽後表示，還沒有盧卡庫傷情的最新消息。少了盧卡庫，紅魔此役遭聖徒0比0逼和，苦吞近來的4連不勝，也是本季首次跌出英超前2名。

曼聯本季踢了21輪英超，盧卡庫場場先發，貢獻英超10球、各項賽事總和15球都是陣中最多，重要性不言可喻。而紅魔另一位中鋒人選、瑞典「神塔」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic），賽前也傳出因傷缺席1個月的消息。

曼聯鋒線連傷兩員大將，但兩天後就要在英超迎戰「太妃糖」艾佛頓，今天入替盧卡庫的拉許佛（Marcus Rashford）最可能成為代班前鋒，但這位20歲小將本季大多擔任左邊鋒，扛中鋒會吃力一些。

(中時電子報)