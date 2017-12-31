跨年單身心慌慌 新年尋伴5熱區

2017年12月31日 14:02 中時電子報 楊幼蘭

又到歲末年終，平常忙不覺得，但一到跨年放假，單身的孤寂感就特別強烈。

不過隨著2017即將結束，即將迎接新的一年，最好的方式，還是別垂頭喪氣，揮別過去，以嶄新，並樂於做新嘗試的態度迎接2018。據《每日郵報》（DailyMail）報導，澳洲專門為百萬富豪尋伴的超級紅娘沃朵（Louanne Ward）說，也許單身男女沈浮網海，試用了各種紅娘應用軟體後發現，這對自己並不管用。

而對絕大多數人來說，新年目標不外是：1.事業2.健康與3.人際關係。也因此，她建議，揮別孤獨，迎接新的一年，最好從5個地方著手：

1.健身中心

健身永不嫌晚，隨著新年降臨，單身貴族可能很想提升自我形象。沃朵說，畢竟你看起來很好，自我感覺就會跟著好，自信也油然而生，接著便會吸引人。

而要一石兩鳥，最好的就是上健身中心，無論是做瑜珈、混合健身，還是騎單車，既能讓自己健康，體態優美，又能兼顧社交，更重要的是，你們有共同的興趣與目標。

2.電影院

沒錯，就是電影院！沃朵說，連她也不敢相信，自己會建議單身男女到電影院找社交機會。

你不會知道，能在餐飲區遇到誰，或是誰會坐在你身邊。無論你看什麼電影，重要的是，你們絕對找得到話題，並能暫時拋開現實。

3.以不同的方式參與社群網路

你不必成為紅娘應用軟體的信徒，但也不必徹底放棄網路。

也許你根本不想加入網路交友俱樂部，或是曾參加過，但餘悸猶存。不過毫無疑問的，社群網站有多重功能，你可以從網路留言看出一個人的個性──哪些人和你臭味相投，哪些人別有洞見。不必心急表態，慢慢培養友誼。總之，伸出雙手，多認識人就是了。

(中時電子報)