跨年單身心慌慌 新年尋伴5熱區

友善列印
中時電子報

又到歲末年終，平常忙不覺得，但一到跨年放假，單身的孤寂感就特別強烈。

不過隨著2017即將結束，即將迎接新的一年，最好的方式，還是別垂頭喪氣，揮別過去，以嶄新，並樂於做新嘗試的態度迎接2018。據《每日郵報》（DailyMail）報導，澳洲專門為百萬富豪尋伴的超級紅娘沃朵（Louanne Ward）說，也許單身男女沈浮網海，試用了各種紅娘應用軟體後發現，這對自己並不管用。

而對絕大多數人來說，新年目標不外是：1.事業2.健康與3.人際關係。也因此，她建議，揮別孤獨，迎接新的一年，最好從5個地方著手：

1.健身中心

健身永不嫌晚，隨著新年降臨，單身貴族可能很想提升自我形象。沃朵說，畢竟你看起來很好，自我感覺就會跟著好，自信也油然而生，接著便會吸引人。

而要一石兩鳥，最好的就是上健身中心，無論是做瑜珈、混合健身，還是騎單車，既能讓自己健康，體態優美，又能兼顧社交，更重要的是，你們有共同的興趣與目標。

2.電影院

沒錯，就是電影院！沃朵說，連她也不敢相信，自己會建議單身男女到電影院找社交機會。

你不會知道，能在餐飲區遇到誰，或是誰會坐在你身邊。無論你看什麼電影，重要的是，你們絕對找得到話題，並能暫時拋開現實。

3.以不同的方式參與社群網路

你不必成為紅娘應用軟體的信徒，但也不必徹底放棄網路。

也許你根本不想加入網路交友俱樂部，或是曾參加過，但餘悸猶存。不過毫無疑問的，社群網站有多重功能，你可以從網路留言看出一個人的個性──哪些人和你臭味相投，哪些人別有洞見。不必心急表態，慢慢培養友誼。總之，伸出雙手，多認識人就是了。

(中時電子報)

懶得出門？ 全球重要跨年直播一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。