郭泰源昔投球後腳沒挖出洞 讓隊友很驚訝

2017年12月31日 14:12 中時電子報 蔡銘仁

郭泰源過去赴日打拚時，累積117勝至今仍是日職分為兩聯盟後，西武洋投最多勝紀錄，不過驚人的是擁有150公里速球的他，投球動作卻讓人誤會像沒用什麼力？日本棒球週刊報導，曾在西武跟郭泰源當過隊友的鹿取義隆說，他接替郭泰源投球時，發現軸心腳所站處幾乎沒什麼坑洞。

郭泰源在1985年加盟西武，他憑藉150公里速球、搭配滑球跟噴射球，到1997年13年日職生涯累積117勝68敗，且僅1989年單季敗場達雙位數，週刊形容他是「具安定感、鮮少輸球的投手」。過往跟郭泰源搭配過的伊東勤說，郭泰源就算面對危機，也感覺像是只用八分力在投。

郭泰源投球有多輕鬆？鹿取憶起一件事讓他感到驚訝。他說以前接替郭泰源上丘時，郭泰源投球軸心腳所站的位置，鮮少有用釘鞋挖過坑洞的痕跡。一般而言，投手投球瞬間軸心腳會有像田徑選手起跑般往前蹬的動作，幫助身體做加速，這往往會在丘上留下坑洞。

鹿取表示看到那樣，會感覺郭泰源像沒靠軸心腳往前蹬的力量在投球，那樣會讓人覺得球應該會缺少一些力量，「但他卻能投出那樣的球。」郭泰源天生協調性極佳，他用這樣的動作，曾在1984年洛杉磯奧運飆出158公里速球，在日職時速球也曾催上156公里。

(中時電子報)