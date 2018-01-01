與老公的台灣姑姑交流 陸女說出台與中國的真正區別

2018年01月01日 07:30 中時電子報 陳怡文

一名大陸女網友在論壇上發文表示，日前送走老公的台灣姑姑，談談對中國和台灣差距的認識。她認為最大的區別在「目標」，台灣人追求小確幸，中國人則是要讓中國重回世界之巔。正是一個正在復興中的超級大國，和一個東南亞小島之間的差距！

陸女在《天涯論壇》上表示，台灣姑姑的父親是老公爺爺的親弟弟，是國民黨老兵，臨死囑託女兒不要斷了和大陸親戚的來往，姑姑本人討厭台灣人崇日媚美的行為，但交談間，陸女覺得姑姑免不了帶著台灣人的小家子氣，因為她理解不了大陸今時今日與台灣的真實差距，只會看最表面、最膚淺的一些東西。

在台灣姑姑的眼裡，大陸的基建比台灣好，高樓大廈多，大陸一個三線城市的音樂廳，趕得上他們所謂的國家音樂廳。另外，互聯網消費方便，大陸高鐵快，台灣也有台鐵，但沒有大陸覆蓋那麼廣，里程那麼長。姑姑觀點理智，也幾乎囊括了絕大多數理智的台灣人的觀點。

除了台灣姑姑，在論壇裡也見過很多台灣人和大陸人比較，如城建、收入、物價、美食、服國民素質等生活相關，但比來比去就發現，其實台灣和大陸也沒什麼多大的區別。城建方面，台灣是老舊一些，但也沒有影響到台灣人正常生活；國民素質方面，大陸的確還需加強，但也沒到遍地刁民，滿目潑婦的程度；至於互聯網支付系統，台灣人也沒覺得非有不可，他們滿大街撒豆般的便利店足以提供日常所需。

所以台灣和大陸目前最大的區別和差距，究竟在哪？陸女表示台灣人對近幾年中國大陸在經濟科技人文等等綜合國力的發展並不關心，他們所能看到的僅僅是城建啊，支付寶淘寶啊，這些一目了然，且簡單膚淺的方面。當和老公跟姑姑談起大陸的發展，她顯然不怎麼感興趣，她的觀點裡，這些高科技，和你我這些普通民眾有什麼關係？陸女想，這大概就是台灣小確幸在發揮作用吧。

台灣人的目標是小確幸，作為普通民眾，吃得飽穿的暖，政府能夠維持我最基本的生活保障和福利就夠了，當然，再有點小文藝，小音樂，小美食，樂呵樂呵的就更好了，人活著，不就是如此嗎？那麼大陸人的目標是什麼？陸女稱不敢說所有人，也代表不了所有人，但大部分有理想有抱負的大陸人心中，是要讓中國重回世界之巔，讓外國人再也不敢說我們是東亞病夫，讓中國鈔票成為世界流通貨幣，成為所有中國人的驕傲！

(中時電子報)