2017十大形象崩壞名人 第一名是她！

2018年01月01日 09:00 中時電子報 謝雅柔

不論是政治圈或演藝圈，只要爆發醜聞，都會引來眾人議論，更有可能讓經營許久的個人形象破滅。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析整理2017年十大形象崩壞名人們！

NO.5 何守正

前籃球職業運動員何守正日前被爆出與女藝人小嫻的5年婚姻畫下句點。原因眾說紛紜，但何守正遠嫁美國、法國的二姊、三姊因不滿輿論偏向小嫻，出面護航弟弟，變成「大姑戰弟妹」，最後戰火更衍生到「血統論」。

NO.4 賴清德

行政院長賴清德在擔任台南市長時，曾被評選為全台縣市長滿意度第一名的五星市長。然而，賴清德接任行政院長後，多次失言引來網友不滿，日前的「功德論」更經常被揶揄，讓他從賴神遭貶為「功德神」。

NO.3 郭宗坤

藝人柯以柔驚傳6年婚變，廚師老公郭宗坤11月初被拍到與餐廳日籍女員工過從甚密，多次進出女方家，甚至偷偷帶女員工出差同住一間房，讓夫妻倆以往恩愛的形象崩壞。此外，郭宗坤更被爆出學歷造假。

NO.2 徐乃麟

綜藝大哥徐乃麟錄製遊戲節目時，不滿被藝人唐從聖酸輸不起，一時情緒失控飆罵對方5字經等國罵影片外流，引發輿論熱烈討論，在華視發出聲明道歉，坦承影片是工作人員錄下外流，事主徐乃麟也透過經紀公司發聲明，為口出不雅之字眼，造成社會觀感不佳，深表歉意。

NO.1 李婉鈺

新北市議員李婉鈺今年底分別因喝酒斷片大鬧民眾烤肉聚會。事隔多日後，李婉鈺又酒後鬧事，跑到民宅鬧事，與大樓住戶爆發衝突，甚至因為涉嫌毆打警察遭到逮捕，二度搶佔媒體版面。

而第六至第十名則依序為網球好手詹詠然、藝人海倫清桃、藝人白雲、藝人唐從聖、台北市議員童仲彥。

(中時電子報)