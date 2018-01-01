兩岸打不打？看看這張圖再說

蔡英文總統。（資料照,姚志平攝）

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中時
1996年台海危機時與2017年兩岸軍事另類對比。(擷取自百度貼吧)

蔡英文總統上任後，兩岸關係急凍，不斷傳出大陸將對台武統，日前在年終記者會上，蔡英文表示相信大陸領導人習近平不會對台動武，藍委憂心，兩岸關係已是1996台海危機後最嚴重時刻。正巧大陸網友在論壇中PO出一圖，1996年台海危機時與2017年兩岸軍事對比圖。

蔡英文記者會上隔空對習喊話說，「相信中國大陸領導當局，應是理性決策者，這時對台動武可能性，應不在他現在決策思考裡面，不會視作現階段的選項。」

藍委曾銘宗質疑，蔡就任以來一直說維持現狀，但現在明顯已陷僵局，證明她做不到。「真想改善兩岸關係，就要拿出具體行動。」藍委林為洲諷，兩岸關係已是1996台海危機後最嚴重時刻，真要拜託蔡總統，不要帶領我們回到「單打雙不打」年代。

大陸網友在百度貼吧中PO出一張圖，標題寫著「1996年台海危機時與2017年兩岸軍事另類對比」，並稱我認為說武器什麼的普通老百姓很難懂，這張圖比較直觀了體現了兩軍現在的差距。

圖中寫到，1996年台軍軍費88億美元，軍隊40萬，單兵軍費22000美元，解放軍軍費86億美元，軍隊300萬，單兵軍費2866美元。2017年台軍軍費106億美元，軍隊21萬，單兵軍費50476美元，解放軍軍費1583億美元，軍隊200萬，單兵軍費79150美元。

(中時)

文章來源：百度

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