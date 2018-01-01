一支嘴「胡壘壘」 2017幹話王冠軍出爐不負眾望

2018年01月01日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

今(31)日是2017年最後一日，回顧這一年來，許多公眾人物的「失言」都紛紛讓民眾傻眼，不僅有立委狠嗆勞團抗議民眾是「放錄音帶」，甚至也有大老闆嘲諷台灣人民根本是「賤民」，這些發言都讓人覺得不封他為「幹話王」不行。

今日DailyView運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查從2017年1月1日到2017年12月29日，將近一年的時間，觀察網友在臉書討論、PTT與各家新聞媒體、討論區的留言，到底有哪些「幹話王」讓網友討論度破表。

第10名 過勞診斷師 蕭明仁

「台灣哪有勞工過勞死？我敢說幾乎沒有！」

「如果有過勞死，他本身可能有病」

彰化活力旺企業協會榮譽理事長蕭明仁在勞基法修法公聽會中一句「勞工沒有過勞死」，簡直是驚天地動鬼神，這讓全體勞工拳頭都硬了！

雖然事後有緊急滅火表示「勞工是我很重要的夥伴，不信往生有複雜因素不只是勞動」，也是無法滅去勞工心中的怒火。

「如果有過勞死，他本身可能有病」這句話引爆勞工朋友的怒氣。(圖/本報資料照)

第9名 養魚大亨 徐旭東

「挖深後的儲水可以更深，未來富裕時還可以養魚，這些都是為了環境生態保持」

「就是不想擴大才挖深，反而更花功夫、更花錢。」

《看見台灣》紀錄片導演齊柏林的不幸身亡，讓亞泥花蓮新城身礦場的崩毀情況被受議論，但亞泥董事長徐旭東表示自己很愛環境，說出「挖深後可以儲水養魚」之金句，讓網友怒批，乾脆去開水族館。

養魚說讓網友怒氣滿點。(圖/本報資料照)

第8名 高級守法人 郭冠英

「性侵沒被抓到就合法，當時如果沒有提出告訴，這件事情就是合法的，難道台南女兒比較不能侵犯？」

「我要是碰到一個未成年女生可能也會被誘惑，這常有的事嘛！」

「張學良年輕時，大概15歲的時候也被一個長輩誘姦後來不是也沒有事嗎？」

自稱「高級外省人」的前新聞駐外官員，曾高談闊論發表「辱台言論」，退休後還能狂領高薪惹議，遇到林奕含事件時不僅為陳星掛保證為「正人君子」，更誇張表示「性侵沒抓到就合法」，讓他一舉奪下幹話王第8名。

第7名 忍之鍊金術師 徐重仁

「低薪還一直出國玩，現在台灣的年輕人很會花錢」

「年輕人不要計較薪水比別人低，忍耐不計較，好好工作有一天老闆就會看到。」

全聯小編成為2017最夯的社群小編，結果沒想到老闆隨口一句話，「年輕人很會花錢」、「忍耐工作老闆會看到」，一秒惹怒年輕人灌爆粉絲專頁表達不滿，害的小編群們只好用戲謔口吻來插花再度引爆話題，只能說這一切不知道誰是豬隊友誰是神救援。

全聯老闆的言論讓全連小編難以收拾。(圖/本報資料照)

第6名 天才加班王 徐國勇

「有七休一怎積架去玩？」

勞基法「一例一休」修法有條件鬆綁七休一，但勞工朋友對於修法內容卻是不買單，對此行政院發言人徐國勇表示，這個版本其實好棒棒，沒減架、沒加工時、沒少加班費，而且如果堅持七休一，這樣想規劃出國的勞工朋友怎麼積假啊？

行政院發言人徐國勇。(圖/本報資料照)

第5名 做操小天使 林美珠

「駕駛等待時間如果沒有『受到雇主拘束』，就算休息。車門關起來也可以去散步、睡覺、做操和聽音樂。」

「勞檢是最後手段，希望企業會自律。」

「勞基法修法是越修越漂亮。」

2017年，可以說是勞工們爆氣的一年，就是有人要說一些幹話惹怒人！總統蔡英文的表姊、勞動部長林美珠被網友點名的幹話也不少，最讓人怒氣飆升的是蝶戀花遊覽車翻覆事件發生後檢討司機過勞問題時，說出「車門關起來可以做操」等不夠體諒司機實際辛勞的話，之後還讚勞基法越修越好，不食人間煙火的說法讓網友無奈不已「姊姊別這樣好嗎」。

林美珠自我感覺良好的認為「勞基法修法是越修越漂亮。」(圖/本報資料照)

第4名 慣老闆特助 蔡英文

「這不是跟我說，去跟你老闆說。」

「有事大聲講，但我聽到後就不必再大聲。」

2016年幹話金句延燒到今年更紅：「勞工是民進黨心裡最軟的一塊。」

「別學總統講幹話！」可能會成為今年朋友之間的愛用語，流行起來不是開玩笑的！當面對勞工笑著回「去跟你老闆說」，開玩笑的語氣惹怒民眾，叫大家不用再大聲的說法也讓支持者感到失望。

另外一定要提到的是，2016年底小英對著鏡頭哽咽說「勞工是最軟的一塊」雖然不算今年的幹話，但對照民進黨對勞基法修法的立場與態度，這句話根本已成為人民心中的超級幹話！

蔡英文總統被封為「慣老闆特助」。(圖/本報資料照)

第3名 賤民大統領 王應傑

「台灣很多沒到過中國大陸的愚民、賤民，根本不知道中國大陸有多進步。」

他出席台灣競爭力論壇的時候說，中國這30年來有翻天覆地的進步，許多一級、二級城市都已超越台北，已經成為全世界第二大的經濟體，但台灣卻有很多沒有到過中國的「愚民」、「賤民」，根本不知道中國有多進步。

這麼狂的說法惹來網友暴怒的炮轟，認為他打從心裡看不起台灣人，事後王應傑也為此事道歉，自稱其實是「心直口快」，再度被嘲諷這理由還真好用！

第2名 我們這一家 柯文哲

「我是可以連續工作20個月！」

「兩岸一家親，床頭吵、床尾和。」

雖然平均每月一施鹽，但IQ158的柯文哲講話其實很少被網友罵成幹話，不過認真一查，欸！還是有！被問到勞基法修法後鬆綁七休一，是否容許北市府管轄的台北市立聯合醫院連續上班12天，柯P大大露出招牌驕傲臉說自己不能算，因為他可以「連續工作20個月」，這真的只能說，人家問A你幹嘛去答B？

還有還有，在雙城論壇柯P說兩岸關係就像夫妻，床頭吵床尾和，「兩岸一家親」，也被網友狂批亂講話、多說多錯！

柯P的的失言風波不斷。(圖/本報資料照)

第1名 功德施主 賴清德

「消防員捕蜂抓蛇是一種做功德的事情。」

「照服員薪水3萬元若太少，就當做功德。」

「公司不會故意排整人班表。」

「員工在吃飯了，怎麼會算是工時？」

萬眾期待、不負眾望，果然還是今年最夯「功德王」賴清德拿下第一名幹話王寶座！這樣的結果相信各位網友完全不意外，光是簡單列一列，知名幹話就有四句，包括勸世功德說、老闆佛心不整人說，都讓網友氣到幾乎磨壞整排牙齒！

從超高好評到幹話崩壞，賴清德完美示範什麼叫「一失言成千夫指」，看看網友的怒火幾乎燒爛薪資條，2017幹話王冠軍就頒給他了啦！

(中時電子報)