謝金燕大方送口罩防空汙 夢時代吸72萬人爭睹

姊姊謝金燕強勢回歸舞台，現場嗨到爆。（柯宗緯攝）

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謝金燕化身暗黑女王，坐上搶眼骷顱頭造型花車。（柯宗緯攝）
姊姊豪灑口罩，讓歌迷防空汙。（柯宗緯攝）

姊姊謝金燕強勢回歸！睽違兩年再度登上跨年舞台，魅力、人氣依舊不減，今晚從桃園唱到高雄夢時代，在倒數前帶來《姊姊》、《叉燒包》、《跳起來》等一連串經典嗨歌，氣氛炒到最高點，現場擠入72萬人，搶睹姊姊風采，全場瞬間變成大型電音舞池，她還大方送口罩防空汙。

姊姊每回跨年場皆有新意，今年同樣不負眾望，帶來全新表演節目「目眩神迷show」獻唱30分鐘，華麗服裝搭配勁歌熱舞，令歌迷耳目一新，在寒冷的跨年夜「動ㄘ動」嗨翻天，身子也熱了起來。

這次化身「暗黑女王」，坐上大型骷顱頭造型花車，豪灑骨頭造型抱枕送歌迷，一連唱了《跳起來》、《叉燒包》、《粉紅色腰帶》，現場氣氛為之沸騰。

緊接著換套衣服，寬鬆長板T恤、搭配軍帽、馬靴，唱《冬天裡的一把火》、《嗶嗶嗶》、《姊姊》，坐上寫著綠色「姐」字的橘色拖鞋滑板行進，邊發小紅色行李箱，大方送螢光綠、螢光橘色口罩。

最後一趴，她穿上性感黑色馬甲，及bling bling黑色口罩，大跳新歌《Turn！口罩》，不過歌迷對新歌陌生，也不禁懷疑姊姊是否對嘴。她唱完說「姊姊愛你們」、「新年快樂」、「尖叫聲高雄！」旋即謝幕下台離去。

歌迷引頸期待姊姊重返舞台，不過她「模樣」也令人不太認得，不少民眾面面相覷，只能「聽聲辨人」，直呼「這真的是姊姊嗎？」

(中時)

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