台北101跨年燈光煙火秀 倒數聲中璀璨繽紛登場

2018年1月1日　台北市　台北101跨年燈光煙火秀1日在倒數聲中登場，璀璨、繽紛的煙火搭配LED燈網「T-Pad」，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一起跨越2017，迎接嶄新的2018。（黃世麒攝）

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台北101跨年燈光煙火秀1日在倒數聲中登場，璀璨、繽紛的煙火搭配LED燈網「T-Pad」，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一起跨越2017，迎接嶄新的2018。（黃世麒攝）
台北101跨年煙火1日零時零分正式登場，本次新年大秀主題為「2018幸福共好 Happy Together」，為響應反空汙，除了煙火施放量減至1萬6000發，並搭配首創「T-PAD」燈網的燈光秀，燦爛絢麗的煙火將台北夜空交織成一幅幅美麗的景緻，也引領著歡慶跨年的民眾們一起迎接2108年的到來。（鄧博仁攝)
台北101大樓1日凌晨0點，在2018年到來的第一刻，施放燦爛的煙火與燈光秀，帶領民眾一起迎接新的一年。 （鄭任南攝）

不畏空氣品質差與天冷，台北市跨年晚會依然湧入不少民眾，截至23時為止，台北市政府周邊4站運量達33.1萬人次。台北市長柯文哲今年「封麥」不唱歌，，由國際魔術冠軍陳日昇和台北市吉祥物熊讚一起變魔術，改騎重機載夫人陳珮琪現身，並牽手上台，讓民眾歡呼連連，不過由於時間鄰近倒數，柯文哲只簡單說阿伯祝大家新年快樂。

倒數後，柯文哲表示，每年都邀請台灣之光一起跨年，今年這些世界冠軍都不到30歲，都是追求自己的夢想、在自己的領域不斷努力。新的一年以最大的決心和勇氣，航向全世界，所謂台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣，也讓台北成為光榮城市，新的一年，繼續努力。。

跨年晚會重頭戲101煙火，今年強調環保，相較於過去一度達到3萬發煙火數，今年減少到16000發，首次搭配北面的巨型LED燈網T-Pad面板，整場秀從倒數前一分鐘就開始放，表演共計長達360秒，是歷年上最長。螢幕也秀出台灣之光陳金鋒、搭配天后張惠妹與姪女安娜合作的影像與音樂，帶來全新的煙火秀。民眾表示，101煙火首次結合動畫燈光秀覺得很新奇，減少煙火發數後煙霧也變少，反而看更清楚了。

(中時)

台北101跨年燈光煙火秀1日在倒數聲中登場，璀璨、繽紛的煙火搭配LED燈網「T-Pad」，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一起跨越2017，迎接嶄新的2018。（黃世麒攝）
台北101跨年燈光煙火秀1日在倒數聲中登場，璀璨、繽紛的煙火搭配LED燈網「T-Pad」，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一起跨越2017，迎接嶄新的2018。
台北101跨年燈光煙火秀1日在倒數聲中登場，璀璨、繽紛的煙火搭配LED燈網「T-Pad」，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一起跨越2017，迎接嶄新的2018。（黃世麒攝）
台北101跨年燈光煙火秀1日在倒數聲中登場，璀璨、繽紛的煙火搭配LED燈網「T-Pad」，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一起跨越2017，迎接嶄新的2018。（杜宜諳攝）
台北101跨年燈光煙火秀1日在倒數聲中登場，璀璨、繽紛的煙火搭配LED燈網「T-Pad」，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一起跨越2017，迎接嶄新的2018。（杜宜諳攝）
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