台中跨年晚會體大場　滿天浪漫雪花迎新年

台中跨年晚會飄起雪花搭配精彩燈光，群眾驚喜歡樂迎接新年。（陳淑芬攝）

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「2018台中跨年晚會」由市長林佳龍（中）由花博吉祥物「虎爸虎媽」陪同，在台灣體育運動大學田徑場宣布正式登場。（陳淑芬攝）
台中跨年晚會台中場，由玖壹壹勁歌熱舞開唱，炒熱全場。（陳淑芬攝）
2017.12.31台中市▲台中跨年晚會台中場在場群眾嗨翻天。（陳淑芬攝）
2017.12.31台中市▲台中跨年晚會台中場，擠進5萬名群眾，現場嗨翻天。（陳淑芬攝）
台中跨年晚會台中場倒數，現場飄起雪花搭配精彩燈光，群眾驚喜互道新年快樂。（陳淑芬攝）

陳淑芬／台中報導

台中跨年晚會倒數飄起雪花秀，現場群眾驚喜樂翻天。（陳淑芬攝）

「5、4、3、2、1」台中跨年晚會台灣體育運動大學台中場，倒數計時現場天空突然飄落朵朵浪漫的雪花，並搭配精彩五彩繽紛的燈光秀，現場5萬名民眾驚奇尖叫聲四起，在雪花秀中互道「新年快樂！」，在邁入新年的第一刻就掀起高潮，群眾興奮驚喜迎接2018年。

「星光璀璨迎花博—2018台中跨年晚會」31日晚間由台灣體育運動大學田徑場及麗寶樂園第二停車場的后里場雙主場熱鬧登場。市長林佳龍晚間7時在花博吉祥物「虎爸虎媽」陪同在體大場現身，宣布台中跨年晚會正式登場，並以石虎的台語諧音「就好」、「招呼」及「祝福」，祝新的一年平安喜樂。

體大場晚會由藝人曾國城與天心主持，兩人逗趣一搭一唱，曾國城稱讚台中跨年晚會有「三最」，第一是「最好的天氣」；全台唯一舉辦雙主場晚會縣市，擁有「最多的場次」；以浪漫雪花秀取代煙火秀，擁有「最浪漫的倒數」。

晚會一開始安排知名團體玖壹壹火力全開，陸續以「8＋9」、「9453」等勁歌帥舞炒熱全場，現場歌迷們手拿螢光棒隨著熱情音樂大聲合唱，尖叫聲不斷現場嗨翻天，後續還有宇宙人、戴愛玲、A-team及小宇等歌手輪番演出。頗受矚目的是1名邱姓男子上台向范姓女友告白求婚，「我願意」范女的回應，讓現場5萬名民眾歡呼掌聲齊響，見證分享愛情的幸福喜悅。

「5、4、3、2、1」晚會由陶喆獨家陪伴觀眾倒數，並以繽紛浪漫的雪花秀取代常見的煙火，並搭配五彩繽紛的精彩燈光秀，場內猶如遍地盛開花朵，現場興奮尖叫聲四起，歡欣鼓舞地互道「新年快樂！」。

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