圖輯》台北101跨年燈光煙火秀 在倒數聲中璀燦登場

2018年01月01日 09:36 中時 杜宜諳 、 鄭任南 、 鄧博仁

台北101大樓1日凌晨0點，在2018年到來的第一刻，施放燦爛的煙火與燈光秀，帶領民眾一起迎接新的一年。（鄭任南攝）

台北101跨年煙火1日零時零分正式登場，本次新年大秀主題為「2018幸福共好 Happy Together」，為響應反空汙，除了煙火施放量減至1萬6000發，並搭配首創「T-PAD」燈網的燈光秀，燦爛絢麗的煙火將台北夜空交織成一幅幅美麗的景緻，也引領著歡慶跨年的民眾們一起迎接2108年的到來。

(中時)

台北101大樓1日凌晨0點，在2018年到來的第一刻，施放燦爛的煙火與燈光秀，帶領民眾一起迎接新的一年。 （鄭任南攝）

台北101大樓1日凌晨0點，在2018年到來的第一刻，施放燦爛的煙火與燈光秀，帶領民眾一起迎接新的一年。 （鄭任南攝）

台北101大樓1日凌晨0點，在2018年到來的第一刻，施放燦爛的煙火與燈光秀，帶領民眾一起迎接新的一年。 （鄭任南攝）

燦爛絢麗的煙火將台北夜空交織成一幅幅美麗的景緻，也引領著歡慶跨年的民眾們一起迎接2108年的到來。（鄧博仁攝)