彰化公益慈善歲末聯歡晚會湧進兩萬人狂歡迎新年

2018年01月01日 01:47 中時 吳敏菁

彰化公益慈善歲末聯歡晚會湧進2萬人，高潮迭起，縣民狂歡。（吳敏菁翻攝）

縣長魏明谷等分發馬舌餅掀起轟動。（吳敏菁攝）

彰化縣工藝歲末聯歡晚會，注入公益的氣息，表揚19個公益、團體和個人。（吳敏菁攝）

吳敏菁／彰化報導

彰化公益慈善歲末聯歡晚會湧進2萬人，千里搭長棚，高潮迭起，上千馬舌餅吃免驚掀起轟動，星光閃閃看表演、逛市集，最後倒數計時五、四、三、二、一，雪片紙紛飛，全場奮力揮舞雙手，抓住紙片祝福話，歡騰吶喊，最美好新的一年開始了！

彰化縣輪流各縣市舉辦公益晚會，不同以往跨年，不放煙火，注入公益的氣息，今年晚會「好秀在彰化 有愛你尚水」在秀水鄉登場，彰化縣長魏明谷、秀水鄉長梁禎祥等先表揚熱心公益團體、企業及個人共有19組。

現場還提供馬興社區烘培坊烘培出爐的千份馬舌餅，端出在地特色，晚會群星接力

，大夥嗨翻天！更有企業家贊助TOYOTA汽車等摸彩大獎，上百攤在地特色市集展售，高潮迭起。

縣長魏明谷表示，彰化縣是一個幸福宜居的地方，彰化縣的福利越做越好，不管是年輕、兒童、年老、婦女、或是新移民等，福利都越來越好，交通建設也突飛猛進，爭取將近800億的交通建設經費，綠能招商引資也超過1兆1920億，全世界綠能已聚焦在台灣的彰化，將來縣府團隊會努力打造彰化成為一個「綠能首都，風光大縣」，讓風與陽光轉變成電，讓大家走路有風，頭頂有光。

秀水鄉長梁禎祥表示，感謝魏縣長這次選擇在秀水鄉辦理公益慈善聯歡晚會，發展在地觀光，晚會舉辦的地點選在彰化最寬的馬路，有48米寬，也是北彰化的中心，這是秀水有史以來辦理最大場的活動，透過活動不僅可以做愛心，也可摸彩抽大獎。

揮別歲末最後的尾巴，迎向新的一年，沒有煙火，灑下雪片紙花，繽紛夾著祝福，大夥一起伸長著雙手，抓住幸福，2萬人一起歡騰，互道新年快樂！

(中時)