田馥甄趕場湖南衛視跨年大陸高鐵初體驗車站內險絆倒

田馥甄參加湖南衛視跨年演唱會。（圖／華研國際音樂提供）

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田馥甄（Hebe）31日前往長沙參加湖南衛視跨年演唱會，首次在大陸搭乘高鐵趕場，她大感新鮮，忙著當觀光客在車頭拍照留念。她演唱〈魔鬼中的天使〉和〈不醉不會〉組曲，並與全場觀眾大合唱膾炙人口的〈小幸運〉。高鐵初體驗讓她興奮不已，不過也因為車站裡的人潮太多，又忙著趕路的她，一個不小心竟被地上的障礙物絆到，驚叫了一聲，幸好沒有跌倒，但她還是心有餘忌地表示：「絆到的那一刻，雙腳離地如同騰空飛起來，雖然只有短短一秒鐘，卻彷彿在空中停留了一世紀那麼久，腳很痛，心也很驚！」

前晚S.H.E難得合體，收工回到飯店後，依然聚在一起吃宵夜、看重播，但是才半夜1點多，體恤田馥甄隔天還要工作的兩位姐妹，就硬把她趕回房間休息，讓田馥甄大感捨不得。結果想聊天的情緒沒有獲得充份舒緩的她，精神亢奮到睡不著，反而導致睡眠不足。

田馥甄演出時換上一襲蘋果綠長洋裝，是俄羅斯設計師Vika Gazinskaya尚未上市的2018春夏新款，春意盎然的粉嫩色系令人眼睛一亮，盡顯女神風範。她笑說，希望所有2017年的不如意，都用〈不醉不會〉的精神，像喝醉一樣全部忘記，「2018年，希望我的歌聲可以帶給大家更多〈小幸運〉」。

(中時)

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