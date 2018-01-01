才剛過新年 五月天被問誰必須離團結果竟是...

吳宗憲力挺五月天MV。(相信提供)

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五月天在MV中相當有派頭。(相信提供)
五月天在MV中相當有派頭。(相信提供)

五月天歌曲〈兄弟〉MV於2018年「起點」正式上線，特別邀請「綜藝天王」吳宗憲跨刀演出主持人與導演，早在半年前五月天就向他提出邀約，吳宗憲一口答應並擠出時間力挺五月天。拍攝當天吳宗憲也發揮他的幽默機智，無腳本的即興演出長達三分鐘脫口秀，讓現場笑聲不斷。

〈兄弟〉MV採劇中劇的方式拍攝，五月天各懷鬼胎，在吳宗憲主持的脫口秀節目上，肯定地說：「我們是一輩子的兄弟」，但一下節目，五人開始互整、栽贓陷害、爭吵。首先阿信潛入練團室，偷了冠佑鼓中的鈔票，當冠佑發現鼓裡的九號球，起疑是怪獸搞鬼，於是把他桌上的汽水亂搖一番，害得怪獸一打開汽水噴滿身，不知情的怪獸又以為是瑪莎搞得鬼，趁瑪莎不留意時，把他遊戲紀錄全刪光，還故意留下「石頭」線索，讓瑪莎趁石頭吃晚餐的時候，偷把他盤中食物吃光，留下「最佳作詞人 陳信宏」的獎座，栽贓阿信，接著石頭開始跟蹤阿信，趁阿信被女粉絲要簽名時，偷拍照片爆料，一連串的惡整，徹底翻轉外界眼中的五月天，隨著場面失控，眼看火爆場面大家要打起來，此時，導演吳宗憲喊了一聲「CUT」，原來這一切全是一場戲，五人還是「抬頭是你在身旁」的兄弟。

搞笑的是，當主持人吳宗憲問到：「如果團員當中，有一位必須在今天此時此刻離開，那會是誰？」五人正要舉起手指時，螢幕轉黑，留下無限的想像空間。

(中時)

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