高雄夢時代跨年晚會　約70萬人共迎2018狗年

2018年01月01日 06:39 中時 王錦河

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與，Open家族以勁歌熱舞為跨年晚會揭開序幕。（王錦河攝）

藝人白家綺（前排左起）、胡瓜、阿翔、莎莎擔任2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會主持人，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，當年以「殺很大」廣告崛起的藝人郭書瑤（如圖）演唱多首曲目。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，當年以「殺很大」廣告崛起的藝人郭書瑤（如圖）演唱多首曲目。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數十萬群眾一同參與。（王錦河攝）

2018 愛．Sharing 高雄夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，主辦單位宣傳共有70萬群眾湧入時代大道參與晚會，共同迎接2018狗年。

夢時代跨年晚會由胡瓜、白家綺、阿翔、莎莎擔任晚會主持人，Open家族以勁歌熱舞為跨年晚會揭開序幕，包括八三夭、孫淑媚、郭書瑤、曾沛慈、生祥樂隊、滅火器、徐佳瑩、謝金燕等藝人輪番獻唱，高雄市長陳菊也率領市府團隊和民眾一同倒數跨年。

(中時)