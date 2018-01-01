伊朗示威第4天 羅哈尼：人民有權抗議 暴力無法接受

伊朗總統羅哈尼（圖/美聯社）

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中時電子報

伊朗爆發8年來最大規模的反政府示威抗議進入第4天，總統羅哈尼今天首度表態，伊朗人有抗議和批評當局的權利，但無法接受暴力。另一方面，負責安全事務的德黑蘭省副省長納瑟巴克特今天指出，昨天晚間在首都德黑蘭的抗議有200人被捕，當中有40位「領導人」，他並強調，抗議事由無關經濟。

羅哈尼（Hassan Rouhani）今天說，伊朗人有抗議和批評當局的權利，但「政府對破壞公共財產、違反公共秩序、製造社會動蕩的人，將不會容忍。」「人民抗議應該以改善國家現狀和人民生活的方式進行。」「批評跟暴力和破壞公共財產是不同的。」羅哈尼呼籲媒體的報導更透明、更平衡。

不過，伊朗媒體報導，伊朗爆發示威後，包括影像分享網站Instagram和即時通訊軟體Telegram都已經遭到封鎖，手機連不上。伊朗政府指控有心人士在示威中使用Telegram煽動暴力。

伊朗這次示威抗議堪稱2009年支持改革引發的動蕩以來，對教士統治階層一次最大膽的挑戰。示威群眾起初只是針對經濟困難和貪腐傳聞發洩怨氣，但後來也開始要求最高宗教領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下台。

川普再次為伊朗示威者歡呼叫好(翻攝推特)

美國總統川普持續在推特煽風點火。川普推文，伊朗人民終於了解他們的錢財是如何被偷走和浪費在恐怖主義上，看來伊朗人民「不願再忍耐下去」，並警告華府「正在密切關注是否有侵害人權事件發生」。

羅哈尼駁斥川普表示：「現在身處美國、想要同情我們人民的那個傢伙，已經忘記幾個月前他才用恐怖分子來稱呼伊朗這個國家。」

(中時電子報)

文章來源：Iran protesters rally again, defying warning of crackdown

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