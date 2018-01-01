府前升旗 蔡英文輕聲開口唱完國歌

2018年01月01日 07:07 工商 崔慈悌 、中時 陳信翰 王英豪 ／台北報導、中天新聞／ 林嘉源 、中時電子報／ 李函縈 、中時／台北報導、中天新聞／、中時電子報／

107年元旦升旗典禮1日在總統府前舉行，蔡英文總統出席，並與民眾一同高唱國歌。（陳信翰攝）

數萬民眾今天清晨齊聚凱道參加總統府前升旗，今年的典禮沿用去年採音樂會形式舉行，邀請世大運金牌選手及中華男足隊與國軍弟兄共同領唱國歌，蔡英文總統也輕聲開口唱完國歌。

「中華民國107年元旦總統府升旗音樂會活動」今天清晨5時至8時在總統府前廣場舉行，現場4時30分起開放民眾入場，不過許多民眾是參加完跨年活動就直接趕來，因此4點不到，周邊就湧進人潮。

這次活動由「中華民國工業區廠商聯合總會」主辦，以「幸福共好」為企劃主軸，府前南北廣場也首度加入結合公益的「共好市集」，民眾只要持去年度或今天在現場開立的社福團體捐款收據，即可兌換商品或早餐一份，因此攤位一早就擠滿了人。

今天的升旗典禮，總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、台北市長柯文哲等人全都出席，典禮開始前，先由三軍聯合樂儀隊進行旗隊操演，隨後總統及副總統進場，在三軍樂儀隊的演奏聲中，與現場民眾共同唱國歌，並舉行升旗儀式。

今年也邀請台灣年輕創作樂團「木眼鏡樂團」、「孩子王樂團」、「放客兄弟」，以不同的曲風展現能量。此外，三大高校北一、建中、中山樂儀旗隊，也將首度同台接力演出，難得一見。在凱達格蘭大道上還有「我的輪舞時代」直排輪表演節目，並由專業團隊帶領民眾在凱道上接龍，活動相當精彩。

(工商)