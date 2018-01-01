元旦乾冷！境外空汙影響減緩 金馬高屏紅色警示

2018元旦，今天受大陸冷氣團影響，為偏乾冷天氣。（圖為學生參加元旦升旗典禮，本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

今天是2018元旦第一天，許多人昨晚跨年，今天也趕到總統府升旗！受到大陸冷氣團影響，今天天氣偏乾冷，清晨最低溫在嘉義13.5℃。今天境外空汙影響將減緩，北部空氣品質將逐漸恢復正常，但高屏、馬祖及金門地區仍為紅色等級，中部及雲嘉南則為橘色等級。

今天境外空汙影響將減緩，北部空氣品質將逐漸恢復正常，但高屏、馬祖及金門地區仍為紅色等級。（圖取自環保署「空氣品質網」）

元旦升旗要保暖！今天各地天氣為多雲到晴，清晨低溫僅14度、北部晚間低溫也僅有14、15度。然受到大陸冷氣團影響，清晨氣溫較低，今天清晨最低溫在嘉義13.5℃，其他地區低溫約16、17度。今、明兩天台灣東半部地區及北部山區有局部短暫雨，另周五將有東北季風增強，北台灣氣溫略下滑。

今日台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域仍有8至9級強陣風；明晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，請注意。

值得注意的是，2017最後一天，近3年最嚴重境外空汙侵台，環保署指出，今天元旦大陸冷氣團南下挾帶境外污染物影響將減緩，空氣品質將逐漸恢復正常，北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖地區為良好至普通等級，高屏、馬祖及金門則為紅色等級，中部及雲嘉南為橘色等級。

(中時電子報)

受到大陸冷氣團影響，清晨氣溫較低，今天清晨最低溫在嘉義13.5℃，其他地區低溫約16、17度。（圖取自氣象局網頁）

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