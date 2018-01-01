1／1三大報頭版要聞

2018年01月01日 07:24 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

2018年是地方首長選舉年，台灣民意基金會昨天公布最新民調，民進黨支持度急遽下滑，目前僅剩23.4％，與國民黨支持差距縮小到只剩兩個百分點。值得注意的是，表態不支持任何特定政黨的人高達41.3％，達到空前最高，顯示無論藍綠執政，選民都已經看破手腳，投票傾向將更趨向於選人不選黨。

二代晶片護照誤植美國機場事件，外交部繼懲處前後任領務局長後，昨晚宣布誤植照片的護照不銷毀，改在印錯的頁面上加貼防偽貼紙，預計總花費僅1650萬元，較55萬本全部重印要花2.2億元，可省下2億元。外交部強調，加貼一張防偽貼紙，不會影響護照原有的防偽功能。

蔡政府上任以來，民進黨團強勢推動轉型正義等多項爭議性法案，國民黨不僅無力招架，連反駁的能力都沒有，民調顯示未支持特定政黨的民眾達到空前最高，反映台灣社會已厭倦政治鬥爭，由政黨支持的候選人未必有優勢，勢必得端出政見牛肉才能爭取認同。

◎工商時報

2018年第一個月，國內主要壽險公司大動作展現實力，國泰人壽推出純保障型終身壽險，新台幣保單預定利率2.5％（市場一般為2％）、美元保單3.25％（市場為2.5％），保費最多便宜20％以上；富邦人壽則全面調高美元利變壽險宣告利率，拉升幅度為2～13個基本點（1基本點是0.01個百分點）。

新的會計公報IFRS 9今（1）日起正式上路，在金融資產分類與衡量，以及金融資產減損等兩大面向將帶來重大變動；而受到衝擊產業以金融產業為主，且因IFRS 9較貼近市場趨勢，未來企業每股每股盈餘（EPS）波動幅度恐會加大、且不可預測。

經過近1年的討論，美國聯邦通訊委員會於日前廢止自研議起就爭議不休的網路中立性（net neutrality）政策，引起全球重視。網路中立性原本是現任教於哥倫比亞大學吳修銘（Tim Wu）教授在2003年塑造的用語及概念，主要是課與網路服務提供商對網路上所有資料平等對待的義務，而不得基於使用者、內容、網 站、應用程式、連接設備或通訊方式的差異而有歧視待遇或收費。

◎旺報

中共十九大後，中共總書記習近平帶領全中國朝全面小康社會攻堅，除了由宏觀式的雄偉目標，從今天起實施的大陸新規定，加上正陸續進行的天然氣取代燒煤，諸如徵收環保稅、旅遊購物、網路餐飲及中止象牙貿易等一系列新規定，大陸正一方面建設美麗新中國，另方面融入國際體係，構建全球命運共同體，達成以人民為核心的幸福政治。

今天是2018年元旦，兩岸各有不少攸關民生消費的新規定正式上路。例如大陸規定導遊不得擅自變更行程、強迫遊客購物，網路餐飲外賣商戶應有實體店、配置專職食安人員；台灣影響層面最廣的首推購物用塑膠袋管制對象新增7大類商家、共約8萬家，以及5年內讓半數非資訊科系大學生修習程式設計等。

2018年將成大陸「綠色經濟」新里程碑！2017年末大陸官方連日宣布多項新政，包含開徵環保稅的上路、新能源汽車購買免稅延長3年等，突顯大陸在國家主席習近平喊出青山綠水的「美麗中國」理念下，官方逐漸端出各項具體政策，預料2018年也將成為大陸綠色經濟的衝刺年度。

(中時電子報)