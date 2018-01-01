台南二寮曙光露面 民眾嗨跳抖肩舞

2018年01月01日 07:36 中時 萬于甄 、 黃鈺潔

西拉雅風管處舉辦的二寮迎曙光，讓民眾在望日平台迎接新的一年，二寮日出的潑墨畫景致，雖是低海拔，但不輸高海拔的雲海日出，每年都吸引大批民眾朝聖。（萬于甄攝）

大批民眾上山等候2018年第一個日出。（萬于甄攝）

台南市代理市長李孟諺也和民眾一起大跳抖肩舞，迎接日出。（萬于甄攝）

台南二寮迎日出擁有絕美的角色，吸引不少民眾前往朝聖。（萬于甄攝）

台南跨年三部曲最終曲二寮迎曙光3,000張門票，一開放就以秒殺的速度被索取一空，人氣爆棚，因此許多民眾都不畏低溫漏夜趕上山等候，西拉雅國家風景區管理處也邀請南西樂團搖滾開唱，帶動現場氣氛。2018年的日出雖一度被雲層遮蓋，不過最後約清晨6點54分露面，讓民眾驚喜不已。

西拉雅風管處表示，二寮觀日平台在2016年1月1日啟用後，近年來粉絲人數暴增，二寮迎曙光更是每年民眾參加完跨年後，必朝聖的活動之一，今年規畫許多周邊活動，包含限量祈福金剛繩兌換、左鎮在地隱藏版美食遊園會等，讓民眾暖心也暖胃。

二寮迎曙光活動從元旦凌晨12點至早上10點進行交通管制，管制路段包括台南新化南175路線、南168路線、南162全線道路，許多搶到門票的民眾都迫不及待，前一天晚上就出門上山等候，3,000位幸運的遊客湧入左鎮二寮。

其中，一群10多位學生家長帶著孩子，相約從台南各地聚集到二寮，且為了賞日出甚至犧牲跨年活動，前天晚上8點就寢，清晨3、4點出門，從岡林國小走約20分鐘路程上山，就為欣賞二寮美麗的日出雲海。

二寮為全台海拔最低的迎曙光景點，站在絕佳視野的望日平台上，可欣賞雲海與日出相互輝映的絕美景緻，但二寮1日清晨雲層較厚，一度遮蓋日出，讓民眾原有些失望，所幸，清晨6點54分左右太陽終從雲層中露面，引來民眾的驚呼「好美」，也宣告2018年來臨。

台南市代理市長李孟諺首次完整參加台南跨年三部曲，心情也相當高興，最終曲二寮迎曙光活動中，更甩開偶像包袱，與西拉雅明星莎韻、達卡浪及民眾，在二寮大跳超夯的抖肩舞，現場也邀請南西樂團搖滾熱力開唱，讓氣氛嗨到最高點。

(中時)