最髒跨年 北捷運量少7萬、超商口罩賣翻

2018年01月01日 08:11 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台北市政府昨晚舉辦跨年晚會，大批搭乘捷運前往觀賞101煙火的民眾，但北捷統計，全線運量比去年減少。（鄭任南攝）

台北101施放煙火秒數為歷年最長，昨吸引大批民眾跨年朝聖，但這次跨年夜因為空污問題，出現不一樣情景，戴口罩的人大為增加，出門瘋跨年的人明顯減少了。據統計，跨年全線運量比去年少了7萬人，而101附近超商口罩銷售量則大增翻倍。

參加跨年晚會的民眾林小姐說，傍晚搭乘捷運前往市府，有人潮，但不至於寸步難行，可能因為3天連假，很多人出國或回中南部，加上天冷、空氣又髒，很多人窩在家裡看電視，比起往年擠到快窒息，今年跨年看表演滿輕鬆的。

北捷統計至晚間10點，北市府周邊包括市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站等4站，運量共27.6萬人次，較去年同期25.2萬人次多，不過捷運全線總運量約194.8萬人次，較去年同期202萬人次少了7.2萬人次。

台北市環保局昨發出空汙警示，台北101大樓一片灰濛濛，跨年晚會仍吸引不少人聚集。附近超商備足口罩銷售，讓參加跨年的民眾抗空汙，有民眾戴上口罩跨年，但抱怨「空氣差的像走在毒氣室」。全家便利商店指出，口罩可減少霧霾傷害又能保暖，銷量幾乎較平日翻倍。

(中時電子報)