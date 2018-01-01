【有影】「太陽神」F-16戰機花蓮衝場 迎曙光加碼特技

2018年01月01日 09:24 中時 許家寧

6點37分，空軍第5聯隊長陳黃榮少將帶領戰機衝場。（許家寧攝）

花蓮縣長傅崐萁(右三)面向七星潭升旗高唱國歌。（許家寧攝）

花蓮縣長傅崐萁(中)帶領民眾熱身、暖暖身體。（許家寧攝）

【影片】「太陽神」F-16戰機花蓮衝場 迎曙光加碼特技。（許家寧攝）

破曉出擊！花蓮歷年重頭戲「戰機迎曙光」，清晨湧進上萬名遊客前往七星潭迎接迎接2018年第一道曙光，由空軍第5聯隊長陳黃榮少將親自上陣，率領5架「彩繪太陽神」的F-16戰機，呈現漂亮的雁型隊形掠過上空，還「加碼」輪番升空展示優異性能，嗨翻全場！

空軍第五聯隊上午6時37分，5架F-16戰機由聯隊長陳黃榮從花蓮外海現身以「大雁飛行」編隊方式，自北往南緩緩掠過七星潭海灘上空，並打開落地燈向民眾致敬，震撼的「轟隆」聲，讓民眾看得拍手叫好，紛紛在海灘上拿起相機猛拍留念。

F-16戰機「加碼」輪番升空展示優異性能，嗨翻全場！。（許家寧攝）

逾萬名民眾一早湧進七星潭，迎接2018第一道曙光。（許家寧攝）

七星潭迎曙光，今早吸引上萬名民眾到場。（許家寧攝）

接著花蓮縣長傅崐萁7點帶領民眾面向七星潭升旗高唱國歌，國旗歌聲才稍歇，剛剛完成衝場的7架戰機，突然「加碼演出」一一接力從機場上空現身，將引擎開至疾速，低空衝過民眾頭頂瞬間，飛行員承受超過3G的壓力，即3倍自身體重，以60度小角度、高速轉彎方式向民眾打招呼。

民眾難得近距離與F-16互動，體驗戰機低空飛越時的震撼力，見證空軍的精實訓練成果，興奮得直呼過癮，精湛的飛行仍意猶未盡，大喊「還想再看一次！」雖然雲層過厚，沒看到日出露臉，大家仍開心互道「新年快樂！」

會後傅崐萁帶領民眾大跳健康操，展開健走及淨灘活動，用滿滿的活力迎接新年的第一個早晨，傅崐萁也宣示「花蓮青年住宅」年底將完工外，「日出香榭大道」也將在農曆年後動工，盼用基礎建設與縣民一起揮別過去，掃除去年的經濟不景氣與「悶氣」。

(中時)