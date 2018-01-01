桃元旦升旗健走 湧進近5000人響應

桃園市「活力桃園，年輕好YOUNG」元旦升旗健行活動，湧進近5000人響應，一同迎接桃園晨光，並邁步往虎頭山健走。（蔡依珍攝）

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桃園市「活力桃園，年輕好YOUNG」元旦升旗健行活動，湧進近5000人響應，一同迎接桃園晨光，並邁步往虎頭山健走。（蔡依珍攝）
桃園市「活力桃園，年輕好YOUNG」元旦升旗健行活動，湧進近5000人響應，一同迎接桃園晨光，並邁步往虎頭山健走。（蔡依珍攝）
桃園市「活力桃園，年輕好YOUNG」元旦升旗健行活動，湧進近5000人響應，一同迎接桃園晨光，並邁步往虎頭山健走。（蔡依珍攝）
桃園市長鄭文燦1日帶領大家唱國歌和暖身，期許自己繼續把「一天當三天用」，替大家解決問題、擘劃桃園的未來。（蔡依珍攝）
桃園市長鄭文燦1日帶領大家唱國歌和暖身，期許自己繼續把「一天當三天用」，替大家解決問題、擘劃桃園的未來。（蔡依珍攝）

送走2017、迎接2018曙光，桃園市1日舉辦「活力桃園，年輕好YOUNG」元旦升旗健行活動，清晨5點長長排隊人龍就已繞行龜山國中一圈，最早到的婦人前一晚19點就來排隊，笑說別人排跨年、她來排升旗，不到6點1000名現場報名就已額滿，近千人向隅引起零星抱怨，所幸在龜山警分局協助疏導下，排隊秩序良好，加上網路團體報名和局處機關，近5000人一同唱國歌、升旗，迎接桃園晨光，並邁步往虎頭山健走。

帶領大家一起做暖身運動的桃園市長鄭文燦說，桃園是全台成長最快的城市，過去3年增加了13萬人，桃園市立美術館、圖書總館、亞洲矽谷、桃園會展中心等重大建設將在今年按照時程推進，他期許自己繼續把「一天當三天用」，替大家解決問題、擘劃桃園的未來，打造適合年輕人工作、生活及追求夢想的城市，讓大家體驗到滿滿的幸福感。

(中時)

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