三貂角看日出賞海景！百元福隆便當竟有貢寮鮑

2018年01月01日 09:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

迎向2018！元旦假期相揪好友來趟小旅行吧！不但可到三貂角燈塔看日出賞海景、舊草嶺腳踏車道騎車運動，還可以用100元買到限時限量加菜版的貢寮鮑福隆便當，只販售到一月底，到貢寮記得要來嚐鮮喔！

福隆便當加上貢寮鮑加菜，美味加分。（新北市漁業處提供）

這個冬天貢寮鮑搖身一變成為貢寮鮑福隆便當，發記福隆月台便當的曾阿發老闆說，福隆便當跟貢寮鮑都是貢寮在地的特產，這次跟貢寮區漁會合作推出100元貢寮鮑便當，從11月底開賣就詢問度超高，馬上躍升店內最有人氣商品，不但有人看到廣告宣傳，特地跑來貢寮排隊購買，還有人吃了之後詢問要到哪裡買貢寮鮑回家煮，成功帶動貢寮鮑名氣及買氣。

發記福隆月台便當。（新北市貢寮區興隆街17號）。（新北市漁業處提供）

新北市貢寮區漁會總幹事林麗美表示，新北市在地安心優質水產品「貢寮鮑」這次跟福隆便當合作，推廣具有「農漁產品安心標章」的新北市貢寮安心在地優質水產品，就是為了讓更多人可以簡單吃到貢寮鮑料理，品嚐認識貢寮鮑的美味後才更有機會購買生鮮貢寮鮑回家料理，增加在地漁民的收入。

詹ㄟ福隆飯盒（新北市貢寮區興隆街21號）。（新北市漁業處提供）

跨年連假的人潮眾多，貢寮鮑福隆便當每個100元，每日限量販售（早上9點就開店囉），只販售到1月底，記得到發記福隆月台便當跟詹ㄟ福隆飯盒購買！想購買生鮮貢寮鮑也可以洽詢貢寮區漁會(02)24903662林先生！

貢寮鮑福隆便當販售店家位置。（新北市漁業處提供）

貢寮鮑福隆便當販售店家

發記福隆月台便當（新北市貢寮區興隆街17號，02-24991169）9:00起，賣完為止

詹ㄟ福隆飯盒（新北市貢寮區興隆街21號，02-24991986）9:00起，賣完為止

生鮮貢寮鮑訂購專線：

貢寮區漁會：(02)24903662(上班時間週一至週五：0800~1630)

生鮮九孔：25-30顆/斤/600元

生鮮黑盤鮑：10~15顆/斤/850元

(中時電子報)