追逃漏稅! 日本鎖定比特幣高額獲利投資人

友善列印
中時

受到「比特幣」等虛擬貨幣暴漲的影響，日本國稅當局開始針對高額獲利的投資家進行調查，以防止投資人逃漏稅。

日本國稅當局已先將2017年取得數千萬至數億日圓利潤的虛擬貨幣投資人列入名單，將其交易記錄和資產狀況彙整成資料庫，以防止其在2018年報稅時逃漏稅。

日本政府2017年施行虛擬貨幣相關法律，允許用虛擬貨幣支付購買商品和服務時的款項，故2017年被稱為「虛擬貨幣元年」。市值排名第1的比特幣，從2017年1月的1比特幣兌換約10萬日圓，漲至12月一度達1比特幣兌換約200萬日圓，第2名的Ripple也漲至年初的200倍以上。有消息指出，接連有投資人因而賺進上億日圓。

由於虛擬貨幣的買賣是經由民間交易所在網路上完成交易的，較難像銀行一樣可從過去的資訊網有效掌握錢的流向。日本國稅當局擔憂投資人逃漏稅，2017年夏天起，即委託虛擬貨幣交易所查閱客戶的交易記錄資料。

這些數據資料已放在東京和大阪的國稅局，由網路交易專門調查小組為主，將投資人的資產狀況等整理成數據資料庫。投資人在2018年2至3月報稅時，若所提出的2017年分所得若與此數據庫不合，則可能有逃漏稅之嫌，國稅局即可針對個人展開調查，也可考慮以追徵課稅或逃稅嫌疑等立案處理。

日本國稅廳還指出，今後有必要針對經由海外的交易所，反覆進行複雜買賣等鑽法律漏洞的投資人採取對策。例如，自2018年起，含日本在內超過一百國的稅務當局之間，開始實施銀行戶頭資料的交換制度，要求交易所業者提出虛擬貨幣的跨國交易記錄等。

(中時)

安倍年初感言：今年是「實行的一… 金正恩新年演說：核武按鈕在桌上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。