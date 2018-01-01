追逃漏稅! 日本鎖定比特幣高額獲利投資人

2018年01月01日 09:19 中時 黃菁菁

受到「比特幣」等虛擬貨幣暴漲的影響，日本國稅當局開始針對高額獲利的投資家進行調查，以防止投資人逃漏稅。

日本國稅當局已先將2017年取得數千萬至數億日圓利潤的虛擬貨幣投資人列入名單，將其交易記錄和資產狀況彙整成資料庫，以防止其在2018年報稅時逃漏稅。

日本政府2017年施行虛擬貨幣相關法律，允許用虛擬貨幣支付購買商品和服務時的款項，故2017年被稱為「虛擬貨幣元年」。市值排名第1的比特幣，從2017年1月的1比特幣兌換約10萬日圓，漲至12月一度達1比特幣兌換約200萬日圓，第2名的Ripple也漲至年初的200倍以上。有消息指出，接連有投資人因而賺進上億日圓。

由於虛擬貨幣的買賣是經由民間交易所在網路上完成交易的，較難像銀行一樣可從過去的資訊網有效掌握錢的流向。日本國稅當局擔憂投資人逃漏稅，2017年夏天起，即委託虛擬貨幣交易所查閱客戶的交易記錄資料。

這些數據資料已放在東京和大阪的國稅局，由網路交易專門調查小組為主，將投資人的資產狀況等整理成數據資料庫。投資人在2018年2至3月報稅時，若所提出的2017年分所得若與此數據庫不合，則可能有逃漏稅之嫌，國稅局即可針對個人展開調查，也可考慮以追徵課稅或逃稅嫌疑等立案處理。

日本國稅廳還指出，今後有必要針對經由海外的交易所，反覆進行複雜買賣等鑽法律漏洞的投資人採取對策。例如，自2018年起，含日本在內超過一百國的稅務當局之間，開始實施銀行戶頭資料的交換制度，要求交易所業者提出虛擬貨幣的跨國交易記錄等。

(中時)