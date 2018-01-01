MLB》洋基先發投手還是缺？美媒推測原因

2018年01月01日 09:30 中時電子報 蔡銘仁

洋基日前簽回「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)後，先發5人輪值幾乎已底定，但他們卻依舊試圖補進先發投手，紐媒《NJ.COM》列出洋基5項今年球季尚屬比較弱的環節，其中也包括先發輪值，到底問題出在哪？報導直指有傷痛疑慮這部分。

洋基去年挺進到美聯冠軍賽，靠的就是田中將大、沙胖、塞弗瑞諾(Luis Severino)、葛瑞(Sonny Gray)跟J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)組成的輪值。季後田中不跳脫合約續留，沙胖也簽一年短約回歸，洋基順利維持住原有輪值，但補強先發投手，仍是他們的任務之一。

洋基為何想補先發，《NJ.COM》報導指出原因是除蒙哥馬利，其他4人過往都有不少傷痛史。如果他們傷了其中1人，遞補的人選可能是西薩(Luis Cessa)、吉爾曼(Domingo German)或亞當斯(Chance Adams)擇一，這三人是不錯的先發，但能否確實補足戰力空缺卻是未知數。

說到輪值中最不安定的因素，或許就屬田中跟沙胖。田中自菜鳥年就帶著輕微韌帶撕裂傷作戰，去年季賽狀況起伏大，不少人就擔心是否是撕裂傷加重；沙胖則是因體重達300磅(約136公斤)加重右膝負擔，今年兩度進傷兵名單都是因膝傷，加上將滿38歲，狀況不免更讓人擔心。

洋基打線有史坦頓(Giancarlo Stanton)助拳，搖身更有冠軍相的球隊，維持住先發輪值的戰力，便成為重要課題之一。目前他們尚在跟海盜協商交易寇爾(Gerrit Cole)的可能性，雖先前有媒體認為寇爾交易案一定會成，只是時間問題，但他們似乎同時有意競逐達比修有。

(中時電子報)