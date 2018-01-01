她下海兩年賺500萬 代價是私密處至今仍發炎

2018年01月01日 10:33 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

「喪心病狂的兩年！」近日有網友在PTT代友發文，用近5,400字揭露八大行業工作小妹內幕。文中女子自白18歲時因缺零用金，誤信臉書「高薪」徵才廣告，被八大業者逐步金錢利誘引導下海，短短幾年飽賺500萬；但她坦言代價超悽慘，不但屢被警方搜查、時刻害怕被家人發現，甚至脫身後仍對性行為遺留心理陰影、下體時常發炎，讓她勸說曾動念踏上這條歧途的女性要深思。

一名曾從事兩年八大行業的女網友，委託友人在PTT代友發文。她表明，自己家庭情況衣食無缺，但18歲那年想打工買手機，恰巧在臉書發現「按摩鐘點服務」廣告，開出500到1,000元不等時薪徵才。起初她還傻問業者是不是色情行業，雖然對方透過網路聊天室否認，但到了現場才知道是「做色情行業的地方」。

她說，面試地點鄰近台北捷運南京三民站，店面是無招牌電子大門。儘管當下她一度起疑，但接待她的人員利用言語洗腦，「放心，如果你不想做沒有人可以強迫你，但是要不要先去看看？薪水真的很好喔，而且也沒有你想的那麼恐怖喔」，引導她放下戒心進入暗室；直到她看到眼前迎來濃妝豔抹、穿著小禮服的女生，才真正確定自己先前的猜疑。

上當後，對方則開始用言語安撫跟遊說，讓她開始動搖覺得，「好像真的沒有那麼糟糕，用手好像也不算出賣身體，尤其1小時的薪水有1千塊」。正式上班第一天，她一口氣進帳8千元，「我沒脫衣服也不會要我脫，沒有打出來也不生氣，沒有任何特別的服務也沒關係，只顧著跟我聊天」。直到下海工作半年後，她才驚覺，「我做的這8個客人，都是他們認識的、特別安排好的」。

踏入業者設定好的手段，她逐步被說服，「越來越放得開，隨便客人摸，也都打的出來了」，過程還因苦於「被客訴」、「台數少、業績不佳」等理由，從半套服務做到變成「接S」，結果「我開始遇到各式各樣千奇百怪的奧客，各種鐵鳥、想凹s、想不戴套、想口爆、酒醉、打人...等等等等，他們也不再對我關懷備至」。

她坦言，下海1年半後，「真的是身心俱疲」，但早已接受、習慣業者這樣的誘導模式。她一個月上班最少20天、每次工時至少15小時起跳，短短1年半時間裡賺進370萬入袋；後來儘管業者店面被警方「衝」，沒了工作，她轉而做起「外送茶小妹」，身價飆升時薪1萬元，到飯店幫客人「服務」。

她透露，從事八大行業背後也隱藏無法避免的後遺症和危機，從起先乳頭被買春客亂抓、咬而時常破皮，就連陰道也會不時發炎；到最後，「事後收不付錢、偷拔套、粗暴行事」這些都還算普通；還有客人「搶劫、水裡面放東西、硬掐脖子想要玩窒息式性愛差點被掐死、硬把你綁起來等」都有遇過，每天遇到「嫌東嫌西、殺價、摳下面到流血、重要部位黃垢奇臭無比」的奧客就像家常便飯，甚有人塗麻藥想持久，結果讓她吹一吹嘴巴麻掉，沒辦法講話。

最終，她被便衣警察「釣魚」逮補，也因為深怕被家人得知消息，讓她決定結束八大行業工作，「我會用誤入歧途來形容那喪心病狂的兩年」。她說，自己前後總共存有500萬，但「不是每一個進來的女生都可以像我一樣幸運，絕大部分的女生不但無法全身而退，連錢也留不住」。此外，她的私密處至今長期發炎、先前打避孕針致使經期不順，也產生對親密關係的陰影、總是不順利。

她強調，公開自己的經歷不是要讓大家辱罵、同情，或替做八大讚聲還是勸世；她緩頰說，希望外界「不要一聽到八大就口出惡言，這個行業裡面真的有很多迫於無奈的人」。同時她也對那些想下海的女生勸說，「這個行業真的很難全身而退」，會越來越覺得沒什麼，「業績」才是一切。

(中時電子報)