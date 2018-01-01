新北市元旦升旗健走 發菜發財

新北市長朱立倫帶領眾人向國旗敬禮。（葉德正攝）

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國旗辣妹相當吸睛。（葉德正攝）

迎接2018年到來，新北市1日在市民廣場舉行升旗典禮，除市長朱立倫與三位副市長侯友宜、李四川、葉惠青外，前台北縣長周錫瑋與國民黨新北市黨部主委李乾龍也到場參加，周、侯兩人難得同台卻零互動，在新店新和國小30名原住民師生國歌、國旗歌聲中，萬名民眾一起向國旗禮敬，典禮結束民眾一起健走闖關，市府也準備8噸有機蔬菜贈送闖關民眾，要祝大家發財。

今升旗典禮由保安警察大隊儀隊擔任升旗手，以整齊劃一的莊嚴隊形引領國旗進場，並由總歲數5899歲的新北動健康愛動爭霸戰績優團體阿公、阿嬤，以動感舞蹈揭開序幕，場面熱鬧。

現場還有許多親子團體全員出動，更有許多年輕正妹穿著國旗運動上衣，臉上、手上彩繪國旗徹夜排隊，畫面吸睛。

朱立倫表示，新北市元旦升旗典禮曾在台灣極東點三貂角迎曙光，及淡水金色水岸首創全國水上升旗，今年在市民廣場結合健走8.8公里，讓大家看看市圖、新月橋等建設，象徵好運發發發，每年用不一樣的創新方式，邀請民眾用健康活力迎接嶄新的一年，參加人潮一年比一年多，非常感謝大家對新北市元旦升旗的支持，祝福大家新年快樂。

被問到周錫瑋參加活動會不會很驚喜，朱立倫說，上禮拜他碰到周縣長就邀請他來參加，大家共同升旗共同團結，共同為新北市加油。

民政局長江俊霆表示，今年的升旗典禮特別結合開運發財健走8.8公里闖關活動，贈送闖關成功者有機蔬菜1袋，就是要讓民眾「動健康」與「吃健康」，同時「拿菜」能夠「納財」，在新的一年「有機」會「發發發」。

(中時)

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