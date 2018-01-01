陳亭妃元旦騎鐵馬 游錫堃現身力挺支持

2018年01月01日 10:18 中時 程炳璋

台南市長參選人陳亭妃元旦鐵馬拜票，不僅有前行政院長游錫堃相挺，還有數十位民眾隨行。（程炳璋攝）

台南市長參選人陳亭妃選在2018年元旦在台南市政府誓師，騎鐵馬繞行市區與南關線，沿街拜票行動，為了與黃偉哲找行政院長賴清德的子弟兵站台一別苗頭，陳亭妃陣營1日找來前行政院長游錫堃當神秘大咖現身助選，推薦陳亭妃接棒入主台南市政府。

黃偉哲陣營日前才找來行政院長賴清德當年競選市長的核心班底背書站台，加上7位親賴系議員現身加持，營造正派傳承印象，陳亭妃陣營1日立刻找來前行政院長游錫堃現身助選，並加入車隊陪騎。

有「水牛伯」之稱的游錫堃，在綠營曾屬「天王籍」政治人物，他誇讚陳亭妃是民進黨年輕世代的代表，作事認真骨力，與自己的處事原則不謀而合，強烈推薦她接棒入主台南市政府，帶給大台南不一樣的新氣象。

陳亭妃的鐵馬拜票行程全長超過370公里，為期6天，以騎鐵馬方式沿街拜票，目標將掃過全市37區的街道。

元旦第一天行程繞經安平、南區、東區、仁德、歸仁、關廟、龍崎、新化、新市區，全程超過50公里，約有50位單車騎士加入車陣，有「單車聖騎士」稱號的台南子弟許元耕，經常以鐵馬長征世界各國，元旦擔任貴賓陪騎，起跑點並有支持者歡呼，高喊加油。

(中時)