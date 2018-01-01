金曲歌后為跨年台中場拚了！脫到剩三角褲放送屁股蛋

2018年01月01日 09:59 中時電子報 吳品瑤

李愛綺不僅脫到剩桃紅小褲露臀腿，連背後都幾乎簍空。(翻攝自YouTube)

李愛綺(舊藝名：李嘉)9歲出來唱歌、12歲出唱片，當年在夜市邊唱歌邊賣唱片，因而有「台語夜市天后」美稱，而曾拿下過金曲獎最佳台語女歌手的她，跨年夜獻給台中「體育運動大學」跨年場，以桃紅短裙裝登場，一現身就先放送美腿與深厚歌唱實力，獻唱成名曲電音版〈迺夜市〉，讓主持人曾國城大呼她真的是「台語辣媽小天后」。

李愛綺第一段演唱完畢，主持人對她讚不絕口，直呼歌唱得好聽就算了，連女神天心都說李愛綺身材超好，完全不像生過兩個孩子的媽！而李愛綺也表示為了回應觀眾熱情，必須「脫了」表現誠意，曾國城則開玩笑要她：「不要不要，不要只脫一件」。

果真李愛綺在演唱〈戀愛路100號〉之前，已將身上的蝴蝶結薄紗洋裝脫去，而唱到最後一首歌曲〈小蘋果〉時，更為了炒熱氣氛上演兩段式脫衣，將下身的蛋糕裙扯下，最後剩下桃紅色小肚兜搭配亮片三角褲，不但辣秀屁股蛋，連美背也近乎全裸，性感裝扮讓現場嗨到最高點。

表演一結束，曾國城馬上開玩笑說：「人來就好幹嘛這樣」，而一旁大呼「好有誠意好好看喔」的天心，則被城城哥嫌：「相較之下你穿這麼多要死了！」，女神則謙虛表示：「我再練練啦！」，曾國城也不忘對已經到後台休息的李愛綺喊話：「愛綺！愛綺有空常來！」，直呼這打扮太有誠意，「一脫年獸都不敢出來了！」。

(中時電子報)