高中以下教師資格檢定考試 明起至9日開放網路報名

2018年01月01日 10:28 中時 林志成

林志成／台北報導

教育部表示，107年高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試將於3月4日舉行，採先網路登錄後郵寄相關報名表件方式進行，網路登錄報名時間自1月2日上午8時30分至9日下午3時截止，報考人必須至檢定考試網站(tqa.ntue.edu.tw)完成網路報名登錄。

郵寄報名表件時間自1月3日至10日止，報名表件需以郵局限時掛號寄至台北郵政44-58信箱107年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試試務行政組，以郵戳為憑，逾期不受理。

107年度檢定考試試務由國立台北教育大學承辦，應考人完成列印報名相關表件後，須持報名費繳費單於1月10日前完成繳費，並將報名費繳費單收據或交易明細表影印本黏貼於報名表上，連同應備表件於1月10日前以郵局限時掛號方式寄出。這項檢定考試報名費1000元，如報考者是低收入戶，免收報名費；中低收入戶者繳交400元。

107年檢定考試簡章及常見的問題與回應（Q&A），已公告於檢定考試網站（網址：https://tqa.ntue.edu.tw），報考人可以多加利用，查閱相關訊息。試務單位提醒有意報考者，及早備妥相關表件，掌握正確時間訊息，以利報名。

(中時)