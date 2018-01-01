雲層太厚 台東三仙台迎曙光連18摃

▲2018三仙台元旦迎曙光活動，1日吸引近萬人參加。（東管處提供）

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太麻里公所舉辦比基尼沙灘路跑最吸睛。（莊哲權攝）
太麻里鄉公所舉辦比基尼沙灘路跑最吸睛。（莊哲權攝）

迎接2018年元旦第1道曙光，台東分太麻里及三仙台南北大拚場，可惜因為海平面雲層太厚，今年還是無緣見到曙光，三仙台第18「摃」，不過民眾的熱血不減，近萬名遊客湧入三仙台，太麻里的比基尼路跑，更有不怕冷的猛男與正妹，在沙灘上奔跑，迎向2018年晨曦。

2018年太麻里迎曙光路跑邁入第7屆，約5000位民眾聚集曙光園在沙灘上等待日出那一刻，有不少人甚至是徹夜未眠，5點天還沒亮，就有歡樂的原住民舞蹈，要把太陽叫醒，另外還有家扶中心的森巴鼓，及兩岸知名歌手歐得洋吵熱氣氛。

原本預計的6點36分迎曙光，因為海平面雲層太厚，陽光沒有露臉，有民眾敗興而歸，有人還是快樂玩自拍，來自高雄的李姓民眾說，他已第4年來太麻里，半夜開車出發，一點都不累。

太麻里元旦沙灘路跑今年有近600人參加，，比基尼組也有200人，最吸睛的比基尼組，猛男與辣妹不怕冷洌寒風，來自彰化，去年比基尼組第1名的林惠萍，帶著10歲兒子林宥諭參加，宥諭打扮成老鷹裝，只是邊跑還邊掉羽毛，林惠萍說，沒有來會對不起自己。

而由東管處辦理的「2018三仙台元旦迎曙光活動」，延續每年元旦淨灘活動，今年在荒野保護協會台東分會協助下，引領現場逾百人在曙光時間後，動手淨灘撿拾垃圾總計清出近45kg，用行動守護三仙台美麗的海岸。

而今年最特別的祈福活動，莫過於攜帶祈福卡穿越八拱橋，登上三仙台島誠心祈福，結合三仙傳說，祈求來年健康長壽、美麗愛情、福祿財運降臨。

(中時)

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