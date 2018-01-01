象龜「郎有情、妹無意」！元旦稍喜訊有「蛋蛋」

經過保育員長時間的觀察，發現亞達伯拉象龜的配對似乎總是「郎有情、妹無意」，總算在2017年冬天傳來好消息。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

動物園也怕少子化！如果「郎有情、妹無意」，怎能傳宗接代呢？元旦傳來好消息！透過環境刺激及體質改善，台北市立動物園終於讓很難來FU的雌性亞達伯拉象龜順利配對、產卵，保育員初步照蛋檢視，這回所收集到產下的龜蛋都是受精卵，而且多數胚胎已成功發育。

產下的龜蛋都是受精卵，而且多數胚胎已成功發育。（台北市立動物園提供）

透過林務局野生動物收容救傷計畫，收置入園的亞達伯拉象龜，歷經保育員多年來的努力，不僅創下台北市立動物園的首次成功繁殖紀錄，對園內大型陸龜的照養繁殖技術也是一大肯定。

園內照養不少亞達伯拉象龜，龜龜們吃得好、睡得暖，可惜左等右等就是等不著傳宗接代的好消息。經過保育員長時間的觀察，發現亞達伯拉象龜的配對似乎總是「郎有情、妹無意」，繁殖季一到，雖然雄龜總是衝鋒陷陣對心儀的母龜示愛，並想要有交配行為，只可惜，母龜沒FU就是沒FU！多年來，從沒有成功繁殖的紀錄。

育員藉由增加餵食、改善食譜來調整母龜的體質，並且為了讓雌性亞達伯拉象龜在交配時可以支撐住雄龜重達百公斤的體重。（台北市立動物園提供）

為了突破此困境，保育員藉由增加餵食、改善食譜來調整母龜的體質，並且為了讓雌性亞達伯拉象龜在交配時可以支撐住雄龜重達百公斤的體重，還特別提供牠們寬敞的活動空間，增加母龜的運動量，讓牠們平時就有機會鍛鍊體能，做好準備！除此之外，保育員更會在繁殖季開始前，將活動場中的土翻鬆，讓順利配對的母龜，可以選擇適合且輕鬆掘洞的產蛋地點。

去年年底終於傳來好消息。母龜「中中」在活動場中產下20顆卵。（台北市立動物園提供）

經過5年多的努力，去年年底終於傳來好消息。母龜「中中」在活動場中產下20顆卵，其中2顆完全破掉、1顆破損但順利修補，這些珍貴的龜蛋由園區內的兩棲爬蟲館及保育研究中心接手照顧。雖然龜卵發育速度不一，但經過照蛋檢視，多數都呈現胚胎正發育的樣貌，對於等待已久的保育員及研究人員來說，無疑是個非常欣慰的好消息，也肯定了園內持續精進的照養與繁殖技術。

亞達伯拉象龜是世界上體型最大的兩種陸龜之一，離開原棲地，由於環境、氣候等因素不同，物種繁殖的困難度也大幅提升。此次順利配對的是透過林務局野生動物收容救傷計畫，分別於2000年及2001年查緝入園的「帥哥」 (雄) 及「中中」(雌)。兩隻個體都是園內從小養大，除了體型相仿容易配對外，經過保育員細心的照料及模擬降雨、公母隔離等環境刺激，才讓「中中」終於有FU，成功配對產下愛的結晶。

亞達伯拉象龜孵化期約90-100天，保育員將每週照蛋、觀察及記錄胚胎的發育情形，期望龜龜們平安長大，早日與大家碰面囉！

(中時電子報)

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