林佳龍新年3願望：迎花博年、捷運試營運，空品變好

2018年01月01日 10:52 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市府1日上午在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦「台中市各界慶祝中華民國107年元旦升旗典禮」活動。（盧金足攝）

台中市府1日舉行元旦升旗典禮。（盧金足攝）

台中市長林佳龍許下新年新希望，2018年是台中花博年順利成功，台中捷運綠線通車試營運能夠如期完成，空氣品質可以愈來愈好。（盧金足攝）

元旦升旗典禮3000多人參加，台中市長林佳龍在唱國歌時，也開口唱出「三民主義，吾黨所宗」的歌詞。（盧金足攝）

台中市府1日上午在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦「台中市各界慶祝中華民國107年元旦升旗典禮」活動，邀請10名新住民及原住民代表領唱。市長林佳龍許下3個新年新願望，今年是台中花博年，台中成為花園城市順利成功，捷運綠線通車試營運如期完成，期待台中空氣品質愈來愈好，讓台中成為台中最宜居的城市，他也心繫107年總預算還未過關，元月一日起就影響很多弱勢族群。

元旦升旗典禮3000多人參加，林佳龍在唱國歌時，開口唱出「三民主義，吾黨所宗」，迎接新的一年，他在元旦致詞時表示，「藍天綠地缺一不可！」新年新希望要許願，他許了3個願望，第1個願望是今年2018年是台中花博年，花博能台中成為花園城市，順利成功。

第2個願望是今年台中的捷運綠線，將要通車試營運，能夠如期完成，再來期待台中空氣品質可以愈來愈好，讓台中成為台中最宜居城市。

林佳龍說，領唱國歌各個族群都有，有原住民，有新住民，包括中國大陸、東南亞、日本義大利到加拿大新的移民，唱同一首歌，許共同的願望，台中之所以能夠偉大，就是多元族群，在這裡共同和諧發展，這座城市充滿了機會，不要分彼此或者是藍綠。

「看到國旗冉冉上升，看到藍天也看到綠地、白雲！」林佳龍表示，城市的發展，大家期待他會更好，新的一年大家共同來努力，不要去分彼此，空氣品質的改善也是全民運動，大家一起來，大家都呼吸一樣的空氣，希望每個人都盡一分力量，以這樣的方式共同許願，許一個共同美好的未來。

迎接新年，林佳龍也掛心107年總預算沒過關，他說「這也是我的願望！」台中市現正在縣市升格直轄市，全台灣第二大都市，很多建設要做，縫合縣市的差距，均衡發展市府有責任來編預算，議會也有責任來審查預算，不論怎麼樣議會有他民主的程序，可以透過民主機制來解決。

林佳龍呼籲，不要杯葛阻撓會議進行而流會，誠懇的期盼議會各黨團能盡速召集會議，市政建設不能停，尤其涉及非常多弱勢族群，特別需要照顧，今天是元旦就有很多社會福利受到影響，應該有同理心，不要因為個人己見，而去阻撓議事進行，

林佳龍說，他昨天已去拜訪議長林士昌，也建立共識，請議會盡快召開會議來審查總預算。

(中時)