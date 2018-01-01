全台最高升旗 林陵三期許開通中橫便道

台中副市長林陵三與逾300名遊客，參加全台最高的梨山升旗典禮。（陳淑娥攝）

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全台最高升旗典禮，早上8點在海拔1956公尺的梨山登場，現場吸引300名遊客參加，台中副市長林陵三期許今年努力開通中橫臨37便道，讓遊客從谷關走便道上梨山，品嚐水蜜桃、高山茶、甜柿及參加跨年等活動。

台中市府與參山國家風景區管理處，共同主辦2018全台最高升旗典禮，元旦早上6時，主辦單位在海拔2600公尺高的福壽山天池，舉辦迎曙光活動，氣溫雖僅4-5度，也吸引近500名旅客一同迎接2018年的日出。

今天一早天池濃霧瀰漫，難見日出，在「黎響大鼓隊」的鼓聲中，林陵三與現場大批遊客互道新年快樂，也預祝今年台中的國際盛事「2018台中世界花卉博覽會」順利舉行。

林陵三是市府和平專案主持人，繼106年12月上梨山與在地民眾座談，隨即又上山主持跨年晚會、迎曙光及元旦升旗典禮，迎接嶄新的2018年。林陵三在跨年晚會及升旗典禮都許願，今年將努力促成中橫臨37便道整修完成，採管制安全不管制人員的措施，讓遊客可在谷關泡湯完後，直接上梨山旅遊！

2018全國最高梨山升旗典禮吸引來自高雄、台北等300多名遊客熱情參與，農業局長王俊雄、觀光旅遊局主秘莊右孟、參山國家風景區管理處長廖錫標、和平區公所秘書蕭金木、福壽山農場副場長楊正南等在地貴賓與鄉親，一同在「梨山七匹狼」的國歌聲中向國旗致敬，目送國旗冉冉升空。

(中時)

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