賴岳謙專欄：新聞可以這麼看》加高欄杆隔離陳抗可行嗎？

2018年01月01日 10:13 中時電子報 賴岳謙

12月24日，台北市政府內部召開檢討會，柯文哲提出為了因應日漸頻繁的陳抗事件，對於像行政院、立法院和總統府等重要政府機關要加高欄杆和固體設施。隔日，柯文哲向外界宣布：「行政院、立法院等重要政府機關應該加高鐵欄杆，避免耗費警力。」

對於這項宣布，台北市警察局長陳嘉昌接受訪問的時候說：「參考國外一些重要政府機關，許多也會加高欄杆防護，他個人認為可行，會盡快向警政署反映，向中央提出建議。」總統府對此則不予以回應，而行政院發言人徐國勇則表示：「感謝並尊重柯市長的建議，維安部分他不適合發言。」對這新聞我們可以怎麼看呢？

在國外確實有一些國家的重要政府機關周邊的欄杆是高的，但是也有許多國家的重要政府機構的欄杆是不高的。要加長在重要政府機構周圍欄杆的高度，主要的目的不是為了防止恐怖主義的攻擊，而是為了在自己的國民與政府和國會之間豎起一座座高牆，隔絕國民與屬於國民自己的立法院，隔絕國民與由人民的納稅錢支付薪水的總統府、行政院、教育部等機構，套句柯文哲習慣的用語「怪怪的」。

目前我們重要的政府機構經歷了蔣介石、蔣經國、李登輝、陳水扁和馬英九等治理時期，這幾十年間，若干重要的政府機構的建築面貌或有變化，但是為了因應頻繁的陳抗，卻要加高欄杆和固體設施，將人民與蔡總統隔離，卻是首創之舉，或許這就是柯文哲治理台北的特色之一。

既然是參考國外一些國家的做法，要加高重要政府機構的欄杆和固體設施，台北市政府應該要加到多高或怎麼做才能夠徹底地與民眾隔絕，避免耗費警力呢？建議台北市政府可以也參考國外一些國國家的做法。

參考範例一美國川普的美墨高牆。美國政府要求在美墨建照的邊界牆可以是採用強化混凝土的實牆，也可以是能看穿的透視牆，高度則要有9.14公尺。如果是5.48公尺也可能會被接受，但是絕不能低於5.48公尺；此外，邊界牆必須要有防止攀爬與無法從下方挖隧道穿過的設計、要有寬7.62到15.24公尺的自動門供行人與車輛通行，以及至少要耐得住以大錘、汽車千斤頂、鶴嘴鋤、鑿子、電動工具與電動切割器等工具破壞1小時的強度。

也可以參考範例二柏林圍牆。柯文哲也可以考慮使用第四代柏林圍牆的施工法，東德正式的官方名稱是「UL 12.11 型支撐牆構件」（Stützwandelement UL 12.11），為了維護方便，東德政府設計第四代的柏林圍牆共計使用約45,000塊構件，每個構件高3.6公尺，寬1.2公尺，在這圍牆上方放置了一條光滑的管道以使其難以攀爬。

編按：中時電子報聘請知名學者賴岳謙教授開闢專欄：「新聞可以這麼看」，從犀利獨到的觀點為讀者分析解讀重大國內外及兩岸新聞，每周一定期刊出。

(中時電子報)