前世界大賽MVP投手席林(Curt Schilling)正在叩關名人堂,今年他暫時達到73%已經不太妙(門檻75%),他又數度捲入種族歧視紛爭,之前他反對性別友善廁所而遭ESPN開除,現在一句「當白人OK啦」(It’s OK to be white)恐怕讓他再度卡關。

前陣子他在廣播節目訪問奈倫(Paul Nehlen),他是一名白人主義者,「當白人OK啦」成為他的新標語,席林跟他聊了半天,結果整段錄音都被刪除,奈倫製作的app也被谷歌和蘋果撤架,理由是「涉及仇恨言論」。

「當XXX是OK的」這句話原本是左派自由人士的標語,你可以是同性戀、跨性別、或是身材肥胖,別人都沒資格評斷你。不過這句話被右派的白人主義者「盜取」成為「當白人也是OK的」,引起自由派的憤怒。

席林上次獲得67%選票,這次雖有上升但也過不了,投票雖已在種族爭議前結束,但肯定會讓他下次叩關困難重重。2001世界大賽和席林共得MVP的藍迪強森(Randy Johnson)在2015年首度闖關就進入名人堂。

