馬英九元旦高雄升旗 穿國旗裝許下3願望

前總統馬英九、立委黃昭順等人與現場民眾同唱國歌慶祝2018元旦。（林雅惠攝）

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眾人跟隨前總統馬英九、立委黃昭順等人腳步，走進左營海軍基地進行元旦健走活動。（林雅惠攝）
前總統馬英九、立委黃昭順等人鳴槍後開始元旦健走活動。（林雅惠攝）

前總統馬英九元旦身穿國旗裝、戴國旗帽及國旗圍巾，一大早出席參加立委黃昭順舉辦多年的高雄世運主場館升旗典禮及健走，藉此與在地民眾接觸，傾聽這一年來人民的心聲，吸引約3500位民眾到場一起唱國歌升旗，再進入左營海軍營區健走，不時有熱情民眾爭相拍照，卸任後人氣依舊不減。

馬英九說，左營是他受訓及服役之地，他在此度過2年愉快時光，在陸戰隊受訓，養成了每天早上晨跑的習慣，之後將這運動習慣帶走，維持健康最好運動就是跑步、健走，尤其健走更是運動之王中王，體力就是國力，強國必先強身，藉著這次4.5公里健走機會，讓大家運動，最後元旦許下三個願望，一、風調雨順颱風小、二、國泰民安出口多、三、2018高雄出發。

2018元旦一大清早，高雄世運主場館廣場湧現大批人潮參加由黃昭順立委辦公室所主辦的元旦升旗健走活動，黃昭順立委顧及高雄空汙問題嚴重，現場並發放口罩給參與民眾，期待大家走出健康迎新年。

馬英九、黃昭順、國民黨高雄市黨部主委韓國瑜、前高雄市議長許崑源等人6:30陸續抵達左營世運主場館廣場與現場民眾一起參加元旦升旗典禮，現場由旗山農工軍樂隊表演銅鑼鼓震天響為活動揭開序幕，6:45分眾人一起合唱國歌，敬禮升國旗。

健走活動在馬英九等人鳴槍後開始起步，民眾口戴口罩跟隨馬前總統等人腳步，從世運主場館快步走進入左營海軍基地，全程4.5公里的健走在半小時後完成，民眾們開心的進行接下來的摸彩活動，希望能夠摸到大獎，為新年帶來好兆頭。

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眾人在世運主場館唱國歌慶祝2018元旦，齊向禮敬升國旗。（林雅惠攝）
民眾帶著口罩抗空汙染進行元旦健走活動。（林雅惠攝）
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