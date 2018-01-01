替代役投入社區學習中心 阿公阿嬤要包遊覽車去參加婚禮

2018年01月01日 10:35 中時 林志成

位於新北市中和區的漳和國中，配合政府推動的新南向政策，設置新住民學習中心和多功能社區學習中心， 替代役男許仁豪從中幫了不少忙，他說：「看到新住民、阿公阿嬤及小孩子們能開心的學習著，就是我存在最大的價值，其實受到幫助最多的是我」。

漳和國中的的新住民學習中心和多功能社區學習中心，由附設補校為社區的新住民和銀髮族共同規畫多元化課程，包括：烘焙、咖啡拉花、拼布、指甲彩繪、美畫人生(繪畫)、日文初階、陶土捏塑、書法、手工皂製作以及攝影等課程。

而這些課程在教育服務役樂齡專長役男許仁豪到校服務後，協助學校辦理「新南向、新風味」新住民成果展，讓外國媒體感受新北市豐厚的人情味，也在學校第38屆校慶時，協助補校學生從預演、擺攤、親子體驗課程到相關細項活動，許仁豪平時主動積極讓全校師生看在眼裡更是感動在心裡。

許仁豪從課程宣傳海報設計、拍照存檔、問卷統計、資料整理等都是抱持認真的態度，因此與新住民學員及社區的阿公阿嬤相處的非常融洽，常見他幫新住民學員翻譯，找資料，或協助社區多功能課程的阿公阿嬤錄音、攝影、拍照、做筆記等，讓阿公阿嬤們能更理解課程內容。

若是剛好進行親子體驗課程活動，許仁豪也能耐心地對待或協助小朋友們，傾聽他們的聲音，讓小朋友可以盡情的表達他們的想法，所以當小朋友們見到他時，每每熱情的叫著：「仁豪哥哥！」。

阿公阿嬤總說：「非常感謝仁豪，對我們這些老人家很有禮貌、又有耐心，每次都幫我們將老師的講解拍照、攝影，還不厭其煩地影印放大老師的講義，不然我們這一把年紀，實在很難看清楚！退伍後如果娶某要跟我們說，大家要包一輛遊覽車去南部喝你的喜酒喔！」

(中時)