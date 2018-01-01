最後一次主持元旦升旗 陳菊感性告白

2018年01月01日 10:55 中時 呂素麗

高雄市長陳菊任內最後一次主持元旦升旗典禮，感性告白。（呂素麗攝）

高雄市議長康裕成1日在元旦升旗典禮上表示「告別去年心存感謝」 。（呂素麗攝）

高雄市府會1日清晨共同在在文化中心圓形廣場舉行元旦升旗典禮，六龜高中合唱團領唱國歌，並向國旗敬禮。（呂素麗攝）

高雄市府會1日清晨共同在在文化中心圓形廣場舉行元旦升旗典禮，海軍陸戰隊樂儀隊表演揭開序幕。（呂素麗攝 ）

高雄市府會1日清晨共同在在文化中心圓形廣場舉行元旦升旗典禮，今年送的捷運卡有狗造型，很可愛。（呂素麗攝）

高雄市府會1日清晨在文化中心圓形廣場舉行元旦升旗典禮，現場發放5000張捷運卡，民眾領到捷運卡很開心。（ 呂素麗攝）

高雄市長陳菊1日清晨主持任內最後一次元旦升旗典禮，發表感性告白，感謝市府團隊及市民相挺。她說，高雄市府團隊執政邁入第12年，也是最後一欠參與升旗典禮，多年來，市府施政以市民角度思考，從有形的公共建設到讓市民感受得到的藝文活動，整個城市脫胎換骨，「讓市民有感」，成為宜居城市；她期盼社會更和諧、台灣內部更團結。

高雄市政府與高雄市議會共同於1月1日清晨7點30分在文化中心圓形廣場舉辦107年元旦升旗典禮，由海軍陸戰隊樂儀隊表演揭開序幕，六龜高中合唱團學生領唱國歌，市長陳菊及議長康裕成與民眾一起參加升旗，並共同以祈福壼的金粉呈現「107」金字，充滿喜氣，現場發放精心設計限量5000張捷運卡，民眾大排長龍，全部發放完畢。

陳菊說，市府團隊將在新的1年繼續努力，實現城市願景，最後一年把該完成的會盡力完成，讓高雄市成為世世代代宜居的城市。

陳菊也細數執政11年來的諸多建設，她說，未來高雄將是全國第一個在都會區同時擁有空港、海港、高鐵、捷運及輕軌的城市；高雄將發展成為「新南向政策」的根據地，與中央合作邁向國際。

她也提到，高市設有717處服務據點，深化對兒少、高齡、弱勢及身障者的照顧，去年社會福利也再次獲中央評鑑特優的肯定。

議長康裕成表示，告別去年心存感謝，對於協助高雄成為低碳環保城市，高市議會全體議員會全力以赴。

(中時)