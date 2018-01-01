千名民眾齊聚西螺大橋迎晨曦 互道新年好

2018年01月01日 10:38 中時 張朝欣

西螺大橋的曙光在清晨7點許才露臉。（張朝欣攝）

張朝欣／雲林報導

西螺大橋「旭日虹橋、曙光漫步」迎晨曦暨元旦健行活動，1日清晨5點許登場，現場低溫寒冷，但早起的民眾熱情等候，在西螺福興宮太平媽、雲林吉祥物奇萌籽陪伴下，於7點許共同迎接新年第1道曙光。

1日清晨6點許，雲林縣長李進勇與上千名熱情民眾聚集在西螺大橋上，引頸期盼2018年第1個晨曦，現場由樂團演奏雲林印象第4樂章《風行》，當曙光伴隨氣勢雄偉的樂曲現身，現場歡呼聲此起彼落，大家充滿喜悅互道新年好！

民眾表示今年曙光比預計時間晚一點，原本預定6點可看到太陽露臉，沒想到雲霧相當濃密，直到7點左右才看到旭日東升。

李進勇表示，這是縣府第3年在西螺大橋舉辦迎晨曦活動，已與送夕陽、跨年煙火形成雲林跨年3部曲經典系列。

李進勇說，西螺大橋下的濁水溪是台灣的母親河，蘊育了兩側的雲彰平原，產出大量的農作物，今年的第1道曙光，讓民眾如同回到母親的懷抱，源源不絕的能量，讓新的1年充滿希望與力量。

今年西螺福興宮太平媽也陪伴民眾一起迎接晨曦，讓現場民眾感受滿滿的聖母慈恩，旭日東昇後，Flying BAND飛行音樂團隊在西螺大橋旁帶來活力十足的歌曲，帶動新年第1個早晨的熱情活力。

現場還有奇萌籽舞蹈動作教學、互動遊戲、分送年度限量毛巾、太平媽平安符，以及西螺鎮最有名的九層粿，讓民眾健行九層九、幸福長久久，約定明年再相見！

(中時)