OPEN台南1999 APP 即起全新升級

2018年01月01日 10:40 中時 曹婷婷

大家一起動動手指，讓台南變更好！「OPEN台南1999」APP全新改版107年正式上線，本次改版新增會員機制，可節省市民朋友個人資料重複填寫，並提供會員專屬服務；新增「我的紀錄」及「結案推播」等功能，提供更快速服務，大幅提升便利性。

市府研考會指出，升級改版後的「OPEN台南1999」APP除了「GPS自動定位」、「LBS行動定位」及「即時拍照、即時舉發」等功能外，新增會員註冊機制，會員註冊可使用一般註冊方式（自己輸入名字信箱等）、臉書跟G+等方式。

另，會員專屬「通報時自動帶入會員資訊」、「結案推播」以及「我的紀錄」等服務，會員可在派工案件結案時，同步收到結案推播，不必再到線上即時服務系統查詢辦理情形；「我的紀錄」服務可清楚瞭解會員本人每次通報派工案件狀態與內容，使用上更加便利。

「OPEN台南1999」自2015年起提供多元通報管道，並將通報的派工案件在網站上公開，截至目前為止共公開107,480件。「OPEN台南1999」APP自2015年12月正式上線後，累計至去年底通報次數已近3萬次。

本次改版為了讓操作介面設計更貼近使用者需求，除蒐集使用者意見外，研考會也發揮公民參與的精神，邀請民眾共同實地參與APP內容優化設計，做為改版參考。

已安裝「OPEN台南1999」APP的市民朋友，APP商城會自動發出更新需求，請市民朋友依照一般APP更新流程操作；尚未安裝「OPEN台南1999」APP的市民請踴躍下載安裝。

(中時)