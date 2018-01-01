彰化縣元旦升旗　魏明谷期許彰化成綠能首都

2018年01月01日 11:18 中時 鐘武達

彰化縣政府1日早晨在府前廣場舉行107年元旦暨「幸福社區藝起來」升旗活動，彰化縣長魏明谷主持盛會，彰化縣副縣長陳善報、副縣長林明裕、秘書長賴振溝、機要秘書陳金哲及縣府團隊一級主管，也與現場民眾歡度中華民國107年元旦，歡喜迎接新的一年，魏明谷祝福新的一年國家國運昌隆、社會祥和、經濟繁榮，也期望縣政發展順利和進步。

魏明谷表示，回顧過去一年，感謝縣府團隊的努力，在綠能招商引資方面已獲得重大成果，未來將從綠能應用進階到使用綠能的產品，包括Google、Facebook等國際企業也很積極與縣府接洽，因為他們的產品要使用百分之百的綠電，並通過綠電認證以提升在國際上的形象，所以綠能是未來趨勢，面對極端氣候以及空氣汙染，更讓我們有發展綠能的決心，相信彰化未來一定是一個綠能首都、風光大縣。

他並指出，「路開到哪裡，經濟就發展到哪裡」縣府對於交通建設也是不遺餘力，我們所建構的「三橫三縱、三鐵三橋」在過去一年都已陸續定案，未來四年將是縣府執行重大交通建設的時候。 而在社福部分也比過去還要多、還要好；教育方面，彰化縣的校園電子圍籬普及率全國第一，校園推廣種電也是全國第一，給學生公費接種的子宮頸癌疫苗也是全國最好的，這三年來也挹注經費更新學校的老舊校舍，所以彰化縣越來越進步，縣府要打造「建設大彰化、福利好彰化」，建構安全福利網，讓彰化脫胎換骨，成為一個幸福宜居的好城市。 元旦活動在活力健康操暖身後，舉行升旗典禮，典禮完畢後，有社區才藝表演及社區秀產業活動，邀請彰化縣內社區表演團體進行各項才藝表演，呈現新年的歡樂氣氛，並由縣內社區設攤推廣行銷社區特色產業，凡消費滿300元可兌換精美手提袋1個，以鼓勵民眾支持社區產業，以實際行動購買在地社區產品，推動社區產業永續發展。

(中時)