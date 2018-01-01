MLB》誰是達比修有新東家？三隊最有機會

達比修有持續等待找到新東家。(美聯社)

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中時電子報

大聯盟自由市場大咖們持續滯銷，其中也包括被評為頂級先發投手的達比修有，包括洋基在內多隊都想爭取他加盟，但至今還未有定案，美媒推測達比修未來去向，目前來看小熊、遊騎兵跟洋基三隊最有機會。

31歲的達比修身手沒話說，會到現在沒找到新東家，推測其中一個原因是他追求年薪2500到3000萬美金的複數年合約。在現在每隊都想避免超過1.97億奢侈稅門檻的情況下，他開出這身價無疑會是球隊沉重的負擔，消息指出不少有意爭取他的球隊，也似乎都在等他降價。

現階段來看，達比修到底會落腳哪隊？《Chatsports》記者倫茲(Mitchell Renz)認為遊騎兵、小熊跟洋基最有希望。首先是達比修前東家遊騎兵，缺先發投手的他們一直有傳想找回達比修，達比修也似乎有興趣回去，但就問題出在遊騎兵高層還無意砸大錢搶人。

再者是洋基，他們在跟海盜協商寇爾(Gerrit Cole)交易案卡關後，近期不少媒體指出他們認真考慮競逐達比修。但洋基季後進行補強，仍極力避免團隊薪資超過1.97億的奢侈稅門檻；目前他們薪資約1.7億，是還有空間搶達比修，不過會略顯吃力。

而小熊在艾瑞耶塔(Jake Arrieta)出走後，就打算找尋王牌級投手加盟，達比修便成為他們的目標之一；倫茲認為他們捨棄艾瑞耶塔選達比修，可能是因為他們相信達比修會比較便宜。事實上不只倫茲認為小熊有機會，先前也有不少美國媒體預測小熊最有希望搶到達比修。

(中時電子報)

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