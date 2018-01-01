「301條款」結果望本月公布 川普將在任期第2年投下中美貿易炸彈

2018年01月01日 12:43 中時 江靜玲

針對中國不公平貿易行為，華府嫻熟人士指出，美國貿易代表署啟動「301條款」對中國大陸展開的調查結果，可望在 2018年1月份宣布，川普政府對中國採取單方貿易制裁，箭在弦上。

相關人士指出，川普做出中國不會如美國預期在北韓問題上扮演關鍵核心角色結論，已準備好在進入總統任期第二年，投下美中「貿易炸彈」。

認為外國利用美國，美國需要反擊是川普政策核心，也是川普個人深信的立場。他曾經明白表示，如果中國對北韓核計劃採取更強硬態度，他在貿易上會放溫和。但過去幾個月，美國認為中國在制止北韓發展核武計劃上，做的不夠。

一般估計，川普最快在在2018年1月就可能運用301條款對中國消費電子產品徵收關稅，作為對中國廣泛盜竊美國公司智慧產權的報復行為；並需決定是否保護美國製造商免受進口太陽能電板和洗衣機的競爭。

接下來，川普將決定是否根據「232 條款」宣布全球性生產鋁和鋼對美國構成國家安全威脅，然後對這兩個行業實行大量關稅。但川普尚未就此做出明確的決定。

消息來源指出，白宮和政府高層對此分歧很大。白宮鷹派貿易顧問納瓦諾和美國貿易代表萊特海澤強烈建議如此做，但五角大廈和國防部長馬提斯不同意全球鋼鐵產能過剩是國家安全威脅，國務卿提勒森也支持馬提斯的觀點，認為廣泛的增加關稅是不良政策，有損美國與盟友關係。

不過，納瓦諾和萊特海澤 對世界貿易組解決貿易不公投能力深表懷疑。 他們希望恢復美國1960年代和70年代的貿易法第232條和第301條，規避世貿組織，單方面報復剝削性貿易慣例，尤其是來自中國的剝削性貿易行為。這也是川普的思考模式和競選政見。

(中時)