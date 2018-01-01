當動物看 外星人還不打算接觸人類

科學家認為，紅矮星上很可能有外星生物，圖為藝術家筆下有兩個月亮的紅矮星示意圖。（美聯社）

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中時電子報

宇宙浩瀚無垠，科學家相信，外星人確實存在，但至今尚未和人類接觸，是因為他們正在默默觀察我們。

據《國際財經時報》（IBTimes）報導，麻省裡工學院（MIT）無線電天文學家包爾（John A. Ball）提出了「動物園理論」（Zoo Theory）指出，外星人雖然比人類聰明，但還沒強大到足以接管宇宙，因此至今只是遠遠地監視人類。

包爾把這些充滿智慧的外星人比擬為自然保護區的管理員，在不干擾動物活動的狀況下，持續觀察並監視牠們的活動。

而據《科學觀察》網（Science Examiner）報導，包爾說，由於他們很好奇，因此會不時造訪地球，這就是為什麼幽浮和外星太空船會這麼常見的緣故。

包爾在發表的論文中稱，這些外星人是「外星智慧生物」（Extraterrestrial intelligence ，ETI），並主張目前雖然無法證實，但也不能否認他們的存在。

他指出，人類在搜尋外星智慧生物時，大都以對方嘗試和我們溝通，但我們還沒聰明到察覺他們為前提。然而，包爾卻認為，要是外星智慧生物真想公開他們的存在，我們自然會察覺。他在論文中寫道，由於他們還沒這打算，因此我們才難以察覺。

此外，他也斷然駁斥尋找類地球行星，以追蹤外星人的想法。包爾說，這就好比想在空蛋殼中找鳥般。他認為，類地球行星只是外星智慧生物發源的好地方，但未必是宜居地。

(中時電子報)

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