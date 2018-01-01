美專家：川普對陸經濟開鍘勢不可免 台灣也將面臨風險

2018年01月01日 12:43 中時 江靜玲

華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)中國研究項目副主任、中國企業與政治經濟計劃主任甘思德告訴本報，川普政府將採取一系列單方面的步驟來懲罰中國，保護美國經濟的態勢已不可免。

甘思德指出，川普政府在過去5個月裡持續且明顯的轉向以更積極的方式處理中國不公平的經濟運作，並展開多項調查，包括市場准入限制、對外國投資者的不平等待遇、政策透明度不足，以及有限的智慧產權保護，「 我們可以預期，最終將對中國施加經濟處罰。」

除今年8月美國貿易代表署對中國啟動「301條款」和今年5月美國商務部針對鋼鐵產能的「232條款」調查外，甘思德表示，美國國會可能通過立法擴大對美國國內直接投資有關項目國家安全審查範圍，包括中國公司在美投資敏感高科技行業在內。川普政府本月公布的「國家安全戰略」為這些即將到來的步驟提供了更廣泛的理由和依據。

甘思德說，在今年7月下旬中美「百日計劃」後在華府舉行的經濟全面對話未能為美中商業經貿關係取得足夠動力後，美國已決定採取單方措施，向上平衡雙邊經貿關係，但8月初因為北韓危機擱置。

如今聯合國安理會對北韓制裁案雖過關，美國卻再三強調中國大陸對北韓可以「做更多」，顯示華盛頓對北京協助制裁平壤表示感謝，但不滿意。甘思德認為，川普政府決定對中國大陸採取行動，是不可避免之舉；中國則可能會對此進行報復。

美國可負擔與中國的貿易戰嗎？甘思德認為，從短期來看，這可能會導致出口減少，美國企業在中國投資的銷售降低；長期貿易戰則可能無法解決美中貿易關係不平衡，「但是我們也知道，無所作為只有導致對美國、對許多行業，乃至對中國都不利的現狀持續下去。」

美中貿易戰若開打，對台灣意味著什麼，會有什麼影響？甘思德分析，台灣面臨與美國和其他國家相同的風險和機遇；整體而言，他個人認為，制約中國產業政策，符合台灣的深層利益。

(中時)